Aische

Si la saison de Tanguy Lempereur, blessé au genou, est terminée, Alexis Daout reste indisponible encore plusieurs semaines. Touché à la cheville le week-end dernier, Antoine Dils doit rester au repos une dizaine de jours. "On récupère par contre Nicolas Grégoire, précise Jérôme Patris, sans nouvelle de Levi Litonge depuis la trêve. Il avait un certificat pour le mois de décembre mais depuis, il n’a plus donné signe de vie. Pour moi, c’est très clair, il ne fait plus partie du noyau."

Tamines

Les Taminois ont commencé la préparation de la rencontre face à Mons par un match amical face à la P2. "C’était surtout pour donner du temps de jeu et du rythme à ceux qui en avaient le plus besoin, explique Tibor Balog. J’ai vu pas mal de choses intéressantes. "

Blessé au genou et en attende d’examens complémentaires, Petar Bojovic ne jouera pas dimanche. Son compère en défense, Robin Leemans, devrait pouvoir s’aligner malgré une petite élongation à l’arrière de la cuisse. Ugo Becquevort est quant à lui suspendu (3 cartes jaunes). "Concernant notre gardien Renato Aromatario, on verra l’évolution avec son genou", ajoute Tibor qui a programmé deux séances, jeudi et vendredi. Titularisera-t-il les deux Brésiliens, enfin qualifiés ? "Je n’ai pas encore décidé mais Caio est assez offensif et pourrait nous faire du bien devant vu nos soucis offensifs, répond le coach. Caua est plus un numéro 6 ou un 8. Mais ils apporteront de la concurrence dans le noyau." Balog ne nie pas qu’il a quelques pistes pour dénicher un buteur en cette fin de mercato.

Onhaye

De retour d’Espagne mardi en fin de journée, Lionel Brouwaeys revoyait ses troupes ce mercredi soir. Gaëtan Gall (déchirure) a recommencé à trottiner mais ne sera pas opérationnel pour le déplacement à Gosselies.

Arthur Poncelet non plus même s’il a repris les entraînements avec ballon. Max Lizen est de retour de suspension.

Couvin/Mariembourg

Les Fagnards ont repris le chemin des entraînements dans la bonne humeur après le beau succès face au leader. "Une victoire qui a ravi joueurs, staff, dirigeants et supporters, souligne Fabrice Lebrun. Ça fait du bien, mais on doit tout de suite retomber les pieds sur terre."

Si Patrick Pratz est sélectionnable pour le déplacement aux Pays Vert, Thibaud Hallaert est incertain. "Il a pris un coup sur le pied après un choc avec Vincent Eugène, explique le coach mariembourgeois. Il marchait encore difficilement début de semaine. On verra l’évolution. C’est pareil pour Lucas Belhamri, malade." Il n’y a pas de suspendu.

Série B

Rochefort

Le leader de D3 se déplaçait à Hesperange, hier soir, pour affronter Virton, pensionnaire de Challenger Pro League (4-4, Akwasi, Thomas et Lambert 2 fois dont un penalty pour égaliser à la fin). "Le but, c’était que tout le monde joue minimum 45 minutes, explique Jeffrey Rentmeister. Cela a permis aux blessés et aux joueurs qui ont moins de temps de jeu de jouer. " Si Geurde a repris avec le groupe, Bernard le fera la semaine prochaine. Marrazza est toujours en revalidation. C’est donc avec un groupe bien étoffé que les Rochefortois se déplaceront dimanche à Marche pour y affronter Durbuy sur un terrain qu’ils connaissent par cœur vu qu’ils s’y entraînent régulièrement.

Ciney

Les Cinaciens ont disputé deux matchs amicaux ce mardi soir. "On a gagné 9-1 avec la D3 contre la P1 de La Roche de Michel Godefroid, précise David Maucq. J’ai essayé Jérôme Claude et Leutrim Pajaziti ensembles devant. Ça a plutôt bien marché avec trois buts pour le premier et quatre pour le second. En même temps, le reste du noyau, essentiellement les jeunes, jouait contre Onhaye B. Ils ont gagné 2-0. "

Pour se rendre à Meix, dimanche, Ciney sera privé de Tom Antoine, suspendu. Préservé mardi, Vitto Villano devrait faire partie du voyage.