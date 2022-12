Dans pas mal de communes, on a opté pour le compromis, un sport national. En résumé, on maintient les décorations et les spotlights mais on veille à réduire la consommation énergétique par tous les moyens possibles.

À Éghezée, on a même opté pour le statu quo. "Avant même la crise énergétique, on avait passé un marché pour quatre ans avec une société qui prend en charge toutes nos illuminations", situe l’échevine Véronique Hance. La facture n’est pas légère: 40 000 € par an. "Mais cela comprend absolument tout: le matériel et l’entreposage de celui-ci le reste de l’année, l’entretien… Ils installent avec leurs nacelles, vérifient les ampoules, changent les défectueuses, installent, enlèvent… C’est complet."

Mais quid de la consommation énergétique en pleine flambée des prix ? "On avait demandé à l’opérateur de calculer le montant pour assurer les illuminations durant les fêtes. En fait, c’est tout du LED, le montant était ridiculement bas", continue Véronique Hance. "On l’avait fait deviner aux conseillers communaux et certains avançaient des sommes comme 15 000 €… En fait, au prix de novembre, cela devait nous coûter… 264 €." À ce prix-là…

À Namur, l’échelle de grandeur n’est évidemment pas la même. "On veille à réduire et rogner partout où c’est possible mais il faut aussi que les rues commerçantes à Namur, Jambes, Salzinnes… gardent leur attractivité", situe Anne Barzin, échevine des Fêtes. "D’ailleurs, dès qu’une ampoule manque, une guirlande se coupe, on a directement un appel du commerçant local. On sent que c’est important pour l’image, l’ambiance…" Le LED a lui aussi pris l’avantage, réduisant au passage la consommation. "Pour continuer l’effort, on a aussi réduit la plage des illuminations de Noël. On a allumé une semaine plus tard et on coupera une semaine plus tôt. On a décidé de remplacer la patinoire sur glace, très énergivore, par une piste de roller", précise encore l’échevine. Au grand dam de certains exposants du village de Noël qui se plaignent des chiffres de fréquentation. Entre l’économique, l’écologique et le festif, l’équation à trois inconnues est bien difficile à résoudre.