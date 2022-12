Christian ne craint pas la facture du Père Noël

Mais cette année, les illuminations extérieures sont moins percutantes. Le Novillois redoute-t-il sa future facture d’électricité ?

"Non pas du tout, j’ai simplement du mal à me remettre d’un méchant lumbago", souffle-t-il. "Je sais que je consomme un peu plus en décembre mais je ne veux pas que tout cela gâche les fêtes." Les siennes mais aussi celles des nombreux enfants qui défilent dans leur maison, depuis le début du mois.

Quand arrive le temps de Noël, Christian ne regarde pas à la dépense. "Rien que pour cette année, on a acheté deux Pères Noël géants, une petite vingtaine de plus petits, des chanteurs d’une chorale… Et on est encore revenu d’Alsace avec quelques belles trouvailles", se réjouit Martine. L’addition finale pour 2022 approchera les 2 000 €.

Faut-il alors rogner sur les dépenses énergétiques. "Je suis toujours en contrat fixe. On verra bien l’an prochain si la facture a doublé mais je n’ai pas l’intention de réduire les animations", insiste Christian Thone, sur un ton décidé. "On est pensionnés, on n’a pas d’enfants. Et c’est une joie de voir les plus petits défiler chez nous. Ils nous renvoient des dessins, des petits mots…"

« J’ai besoin de 200 piles »

La collection de Pères Noël dépasse aujourd’hui les 900 pièces. Ils sont partout chez eux, dans le vestibule, la cuisine ou le living. "Cette année, un ami m’a construit gratuitement une nouvelle étagère pour installer 120 poupées. J’ai juste acheté les matériaux pour un peu plus de 200 €." L’addition s’allonge…

Et pour animer le tout, il faut de l’énergie. "J’ai besoin de 200 piles", comptabilise le septuagénaire. "J’ai toujours du stock et en général, elles tiennent un an."

On ne compte plus non plus les blocs multiprises qui organisent ainsi un maillage énergétique à travers le foyer hesbignon. "Sur certains blocs, je branche dix prises…" Tout cela pour donner du jus à un Père Noël qui démarre sa moto ou un collègue qui chante inlassable quelques "Christmas carols". Il en faut de l’énergie pour alimenter la magie de Noël. Mais pour Christian et Martine, celle-ci n’a pas de prix.

On connaît Christian au Kazakhstan

Anecdote amusante: la collection des Eghezéens attire les médias et les Pères Noël de Christian sont même passés au JT du Kazakhstan.

Lors d’une première visite, il y a une dizaine d’années, Christian et Martine Thone étaient déjà très heureux de montrer leur collection. "Mais nous n’avions que 150 Pères Noël. Aujourd’hui, on en a 950 environ", s’enorgueillit le souriant septuagénaire.

Et cette collection hors normes a attiré au fil des ans de nombreux médias. Presse, télé locale mais aussi nationale… Le 69 de la route de Hesbaye est devenu une adresse bien connue des médias. "Certains se sont montrés un peu moqueurs et ça, c’est pas trop sympa", regrette Martine.

A l’inverse, une expérience médiatique a réellement marqué le couple d’Eghezéens. "Nous avons ainsi eu la visite en 2018 d’une équipe de la télévision du Kazakhstan. La journaliste était d’une incroyable gentillesse. Ils ont passé beaucoup de temps pour le tournage. Et quand la dame est repartie, elle avait quasiment les larmes aux yeux en nous disant au revoir", se souvient Christian. Sur Youtube, on peut encore voir le reportage consacré aux Pères Noël des Novillois. La célébrité à plus de 5 000 kilomètres de la Hesbaye namuroise.