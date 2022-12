De 1462 à 1796, vingt-deux abbés se sont succédé à la tête de cette abbaye cistercienne. L’un des plus illustres sera Dom Jérôme né Nicolas-Joseph Minsart. C’est lui qui, plus tard, en 1834, fondera l’institut des Sœurs de Sainte-Marie, au cœur de Namur.

À l’arrivée des révolutionnaires français, l’abbaye sera vendue comme bien national en 1797. Dans les campagnes encore très catholiques, personne ne voulait craindre les foudres de l’Église en achetant l’ancienne propriété des moines. Et ce sont les bourgeois de la ville qui feront les meilleures affaires. En l’occurrence, l’abbaye de Boneffe sera acquise par André-Joseph Ackerman, marchand de vin à Namur. Pierre Darrigade, son beau-fils, sera la propriétaire suivant. Chirurgien dans l’armée de la Révolution, ce Landais d’origine s’établira à Namur en 1796 et il y dirigera l’hôpital pendant quarante ans. Il intégrera également la Loge namuroise. Et voilà donc le franc-maçon devenu propriétaire d’une abbaye.