Boneffe, l’abbaye namuroise la plus riche

Mais ça n’a pas empêché de nombreux épisodes d’incroyables prospérités. L’abbaye est au cœur d’une vaste culture de 1000 hectares de terres limoneuses. C’est le quartier général autour duquel gravitent sept autres fermes implantés à Boneffe, Taviers, Bolinne, Hanret…

"Les moines ont eu un impact sur l’agriculture régionale. Ils ont innové en supprimant la jachère (terre laissée sans culture) tous les trois ans. Ils l’ont remplacée par la culture du trèfle, ils ont amendé les sols notamment avec des engrais, comme la tourbe importée de Hollande", met en exergue Émile Pirard.

Les terres sont bonnes, les moines mais aussi la main-d’œuvre locale qui travaille pour eux ont l’art d’en tirer le meilleur. "Ils ont été les premiers à obtenir dix fois la semence pour la culture de la pomme de terre." Un rendement au décuple.

L’abbaye est au sommet de sa prospérité quand les révolutionnaires français débarquent en Hesbaye. Les biens seront nationalisés. "Et là, il y a eu une erreur stratégique des Français qui ont mis sur le marché immobilier un très grand nombre de biens importants au même moment. Et l’abbaye de Boneffe a finalement été vendue au quart de son prix", a relevé Émile Pirard. Mais ce joyau n’en a pas perdu son éclat pour autant et ce beau livre confirme son attractivité retrouvée.

« À travers l’histoire de l’abbaye de Boneffe – Le Val Saint-Feuillien: miettes et glanures », le livre d’Émile Pirard, 120 pages, disponible au prix de 20 € dans les librairies de Leuze, Eghezée, Forville, Wasseiges ou chez l’auteur au 0498 23 46 06.