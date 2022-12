Incendie à Aische-en-Refail: deux maisons ravagées, les familles relogées

Les pompiers du poste d’Eghezée, sous le commandement du capitaine D’Aquino et avec les renforts du poste de Namur, ont tenté de circonscrire l’incendie. Mais l’intervention devenait de plus en plus délicate au fil des heures à cause des sols gelés. Les hommes du feu étaient encore sur place mardi matin. La cause de l’incendie est indéterminée à ce stade.