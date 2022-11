Depuis plusieurs années, le principe du "pollueur-payeur" impose aux autorités locales de faire payer aux contribuables le "coût-vérité". En clair, ce que coûte réellement la collecte et le traitement des déchets doit être couvert par le citoyen à un taux compris entre 95 et 110%. Avec l’augmentation du prix des carburants et des salaires, les frais de gestion des recyparcs en hausse, ce taux chute sensiblement à Eghezée. "On peut agir sur les dépenses et ce sera le cas avec l’automatisation de la distribution des sacs", signale David Hougardy, échevin de l’Environnement. On réduit ainsi les frais de personnel. "On a aussi décidé de ne pas toucher à la taxe déchets. Par contre, on réduit le nombre de sacs gratuits." Qui sont accordés, une fois la taxe payée. Mais sur ce point, rien ne changera pour les personnes esseulées qui recevront toujours leurs cinq sacs-poubelle de 60 litres, avec une taxe inchangée de 76 €.

"Ne pourrait-on pas accorder une réduction pour les ménages avec des petits enfants", suggère Béatrice Mine, pour Écolo. Les langes, ça occupe pas mal d’espace dans les sacs…

Un nouveau recyparc

Toujours dans le domaine des déchets, l’échevin EPV Stéphane Collignon a refait le point sur le projet du futur recyparc qui sera aménagé par le Bureau économique de la Province sur le terrain voisin de l’administration communale.

"La Commune prendra à sa charge les accès et la voirie", détaille l’échevin qui cite un montant de 221 000 €. "C’est le BEP qui finance la construction du nouveau recyparc." Là, on en est à 1,1 million€.

Une circulation plus fluide dans le parc, des accès plus directs aux conteneurs… "Tout est prévu pour avoir un outil performant. Cela devrait permettre aussi de réduire les files", insiste le bourgmestre Rudy Delhaise.

"Prend-on aussi en considération l’impact sur la beauté de ce site naturel ?", questionne Adelin François, pour les IC. "Le BEP y est attentif, notamment au niveau des différentes plantations."

L’espace récupéré avec le transfert du recyparc donnera de l’air au service "travaux". Une étude est lancée avant la construction d’un nouveau bâtiment. Rien ne se perd, rien ne se crée. Tout se recycle.