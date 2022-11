Le quadruplé le plus rapide de Lucien Gauchet

En attendant, avec les quatre buts, Lucien Gauchet se replace au classement des buteurs. "Mais je ne me suis pas fixé d’objectif en termes de but, assure l’ex-Cinacien . Je ne pensais pas trop à cela. Moi, la seule chose qui m’importait était d’être efficace. Je n’ai pas toujours eu beaucoup de réussite. Cette année, je veux aider l’équipe. J’avais mis cinq buts depuis le début de la saison, me voilà à neuf. Après, comme je l’ai dit, je ne fais pas une fixette sur les buts."

Si Aische s’est imposé 7-1, les ouailles de Jérôme Patris étaient pourtant menées 0-1 au repos. Autant dire que pas grand monde n’aurait misé cinq euros sur une victoire par six buts d’écart. "Si à la pause on m’avait dit que nous allions gagner, j’aurais signé à deux mains, souffle Lucien Gauchet. Cela fait plaisir d’avoir pu dérouler en seconde période. Cela fait du bien pour la confiance. Nous devions gagner avant d’aller à Onhaye et pour ne pas se faire larguer au classement. Nous aurions eu la pression en cas de défaite."

Un coup de gueule

Samedi soir, Aische a montré deux visages. "Au premier acte, il manquait un peu de tout, admet Lucien Gauchet. Tactiquement, nous n’étions pas forcément en place et nous manquions de précision. Nous avons raté quelques occasions, l’adversaire a su faire mouche. C’est toujours frustrant. D’autant plus que ce n’est pas la première fois que cela nous arrive de rater des occasions et de voir l’adversaire prendre l’avance. Il faut vraim ent progresser à ce niveau. Durant la pause, le coach a poussé un coup de gueule. Et il avait raison. Nous étions trop mous. Nous avons la chance d’égaliser dès le retour des vestiaires. Et le 2-1 tombe dans la foulée. Donc, Tertre a clairement pris un coup sur la tête."