Aische

Jérôme Patris a avancé le premier entraînement de la semaine à lundi et donné rendez-vous à ses joueurs sur le synthétique de Grand-Leez. "Cinq joueurs de P2 étaient aussi de la partie, souligne le coach aischois. On a pas mal souffert physiquement à Mons." À l’image de Clément Choisez, victime d’une petite commotion et resté au repos. Malade en début de semaine, Meyric Catinus devrait reprendre ce jeudi. Simon Javaux a ressenti une petite gêne en fin de séance et reste incertain alors que la blessure de Tanguy Lempereur est derrière lui. Il rejouera probablement d’abord avec l’équipe B. Jules Gécé est suspendu pour la venue de St-Ghislain, au contraire de Bryan Michels, de retour. Enfin, lundi, le nouvel entraîneur des gardiens David Delfosse (ex-Tamines) a donné sa première séance à Vincent Rousseau et Noa Broos.

Onhaye

Pas de chance pour le jeune Arthur Poncelet. Lundi à l’entraînement, son pied a tourné dans un contact sur une frappe de J.B. Kembi. "C’est une double entorse et on saura vendredi s’il y a en plus un arrachement osseux, détaille son coach Lionel Brouwaeys. On croise les doigts. Ce sera entre trois et six semaines d’arrêt." Josué Bastin et Aurélien Lambert sont restés au repos. Suspendu contre Couvin, Anthony Lorenzon redevient sélectionnable. "Les titulaires de samedi avaient congé lundi, ajoute Lio. Les autres se sont entraînés pour garder la même charge physique."

Couvin

Fabrice Lebrun va pouvoir compter sur un joueur supplémentaire pour le déplacement à Tournai avec le retour de blessure de Sory Kaba. Le gardien Julien Raya-Garcia, opéré du bras, va reprendre l’entraînement ce jeudi. Par contre, pas encore de reprise pour Tom Sobry, toujours à l’infirmerie.

"Tout le monde est remobilisé et j’ai senti le groupe déterminé à s’en sortir lors du derby à Onhaye, souligne le nouveau coach. J’ai vu la réaction attendue et je suis persuadé que ce groupe est capable de se maintenir."

Tamines

Tibor Balog, désormais avec un staff au complet (Sergio La Valle T2, Claudy Degrève préparateur physique et Jonathan Bourdon entraîneur des gardiens) dispensera trois séances cette semaine. Yacine Gahouchi, buteur contre Gosselies, n’a pas participé à la première, mardi. "Il a pris un gros coup sur le tibia et garde encore la marque des studs, précise le successeur d’Antonio Rosa. Pour moi, ça risque d’être compliqué d’ici dimanche." Robin Leemans reviendra de suspension pour le déplacement à Jodoigne.

Série B

Ciney

Les Cinaciens ont pu profiter d’une séance de musculation, ce mardi, dans la salle de fitness située derrière le terrain du stade Tilleux. "Grâce à l’un de nos kinés, on a pu changer un peu la routine en allant travailler différemment, précise David Maucq. Les joueurs se sont bien amusés."

Louis Lambrechts (dos) a repris normalement et sera sélectionnable pour le long déplacement à Raeren. Par contre, Emelin Henrottaux est très incertain suite à une blessure à l’aine qui s’est un peu aggravée après le match contre Habay. Jérémy Beck s’est entraîné plus légèrement. Une partie du noyau essentiellement constitué de jeunes joueurs de P3 s’est imposée 5-2 contre la P2 d’Anhée.

Rochefort

Valentin Thomas a pu reprendre normalement avec le groupe cette semaine. Jérôme Bertrand recommencera ce jeudi, sans contact, une petite partie d’entraînement. Gilles Bernard, Simon Marrazza et Lucas Geurde se soignent toujours. Exclu contre Ciney, Senga a prix deux matchs de suspension, à partir du 21 novembre. Il pourra donc encore jouer samedi. Au contraire de Carlos Uhia, exclu à Sprimont et qui entame sa première des deux journées de suspension. Cornet et Étienne (3 jaunes) sont aussi absents pour défier Givry. Adel Sbaa revient dans le groupe après avoir purgé son dimanche de suspension.