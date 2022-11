Aische rentre à nouveau bredouille de Mons

Cartes jaunes: Gécé, Mbenti, Diakhaby, Dupire.

Buts: Gécé (1-0 c.s.c., 13e), Zorbo (2-0, 60e), Cardon (3-0, 73e), Dethier (3-1 pen., 84e).

MONS: De Wolf, Diakhaby, Da Silva, Dupire, Milokwa, Lépicier (79e Kaminiaris), Cordaro (85e Ait Oudhia), Lefranc, Zorbo (82e Ippolito), Mbenti, Cardon (90e+1 Lheureux).

AISCHE: Rousseau, Grégoire, Joannès, Thirot (76e Maisin), Iglicki, Gécé (65e Gilbert), Gauchet, Choisez, Dethier, Catinus, Delooz (65e Dils).

Depuis le 2 octobre dernier (victoire 0-4 à Gosselies), Aische, en déplacement s’entend, n’est plus parvenu à inscrire le moindre but de plein jeu.

C’est pourtant animées des meilleures intentions offensives que les ouailles de Jérôme Patris s’étaient déplacées au Stade Tondreau. On en veut pour preuve cette entame de match négociée sur un tempo conquérant et valant quelques réels frissons dans les rangs montois mais à la suite d’un coup franc lointain et astucieusement délivré par Cordaro, la donne allait changer sans retard, Gécé déviant malencontreusement le ballon dans ses propres filets. "Sans être suffisamment finisseurs dans les derniers seize mètres, nous étions pourtant bien en place durant le premier quart d’heure, souligne le mentor visiteur. Pour avoir visionné notre adversaire, nous avions pourtant pris connaissance de son habileté à rentabiliser les phases arrêtées mais cela n’a hélas pas suffi. Mons s’est ensuite et très logiquement montré plus entreprenant jusqu’à la pause. Nous sommes remontés au jeu en prenant davantage de risques mais sur un contre, alors que nous nous efforcions de revenir, nos espoirs de glaner un point se sont envolés avant qu’un troisième but venu d’ailleurs (sic) ne nous assomme pour de bon. Je n’ai rien à reprocher à mes joueurs sur le plan de la combativité. La dernière passe a parfois fait défaut mais dans une série où tout le monde peut battre tout le monde, notre opposant s’appuie sur une solide armada et de surcroît, elle a quand même fait valoir un répondant sur le plan physique qui fera mal à bien d’autres équipes", conclut Jérôme Patris.

« Pas eu ce brin de réussite »

Du dépit, on pouvait aussi en apercevoir sur le visage du gardien, Vincent Rousseau: "Des occasions pour faire 0-1, il y en a eu certes mais après, tout s’est rapidement compliqué et Mons a eu ce brin de réussite qui nous aura fait défaut jusqu’au bout."