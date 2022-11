Aische

Tanguy Lempereur est revenu courir mardi à l’entraînement. Ce sera encore un peu juste pour le voir dans la sélection samedi contre Manage. Mais son retour se profile. Alexis Daout est toujours en revalidation, tout comme Wim Dury. Si Nico Grégoire rentre dans le groupe, il croise Brandon Thirot, injustement exclu à Braine et suspendu samedi. "Mais ma plus grosse inquiétude, ce sont les huit joueurs à deux cartes, précise Jérôme Patris. Il va falloir gérer ça, sans lever le pied non plus, car la semaine suivante, on va à Mons."

Couvin/Mariembourg

Les Fagnards ont demandé pour avancer leur match à samedi soir, contre St-Ghislain, sur le synthétique de Couvin. Eugène, Galante et Hallaert devraient en être malgré quelques petites douleurs musculaires. "La bonne nouvelle, c’est que Nicolas Deppe et Sory Kaba vont réintégrer le groupe, annonce Gabor Bukran. Le premier a toujours l’omoplate fêlée et doit rester prudent. Le second a reçu le feu vert du kiné, mais j’ai envie d’être prudent avec lui." Concernant Tom Sobry et Simon Van Lerberghe, aucune date d’un retour n’est avancée.

Tamines

Petar Bojovic est suspendu pour le déplacement au Pays Vert (Ath). Tevin Kabeya revient par contre dans le groupe, de retour de son voyage en tant qu’éducateur avec l’école. "On verra pour Guiliano Mariano, Julien Charlier et Gauthier Piret, précise Antonio Rosa. Ils ont des petites douleurs musculaires à surveiller." Le coach attend toujours la qualification des deux recrues amenées du Brésil par le nouveau propriétaire du club.

Onhaye

Hormis Lambert, qui entre dans sa troisième semaine de "repos", tout le groupe walhérois est disponible pour le long déplacement à Tournai. "Pour Lambi, c’est une tendinite aux adducteurs, explique Lionel Brouwaeys. C’est un peu spécial comme blessure mais c’est rassurant, du repos suffira pour le retaper. Le médecin parle de six semaines. Mais il peut déjà courir et faire du vélo".

En congé lundi et mardi, les Walhérois se retrouvaient ce mercredi pour une grosse séance et un spaghetti offert par le staff. "Quand on gagne le week-end, on se repose le lundi et on mange le mercredi", rigole Lio.

Série B

Ciney

"J’appelle ça le karma, lâche David Maucq. On n’a pas fait notre boulot à Libramont et on le paie maintenant. En plus de la blessure d’Audran, on va à Rochefort qui aura à cœur de tout donner devant son potentiel nouvel entraîneur." Sorti peu avant la pause face à Richelle, Lucas Audran souffre d’une déchirure du ligament latéral du genou. "Les croisés sont peut-être touchés aussi, explique David. Il sera out entre trois et six mois. Il revenait bien et c’était un bon soldat, qui donnait tout, sans avoir peur."

Si Villano et L. Lambrechts rentrent de suspension, dans l’autre sens, Kersten et Bruckner sortent du groupe pour abus de bristols jaunes.