L’exclusion injuste de Thirot frustre les Aischois

Cartes jaunes: Laurent, Ladrière, Aragon, Deglas, Duga.

Carte rouge: Thirot (2 c.j., 22e).

But: Buscema (1-0, 73e).

BRAINE: Mwaso, Deglas, Samutondo, Laurent (46e Lella), Aragon, Wallaert (80e Smeets), Teirlinckx, Lo Giudice (69e Baras), Ladrière, Roman (69e Duga), Buscema.

AISCHE: Rousseau, Michels, Iglicki, Joannès, Thirot, Choisez, Delooz, Gécé, Gauchet (70e Gilbert), Dethier (61e Dils), Catinus.

Aische a subi sa deuxième défaite consécutive sur un corner de Ladrière repris de la tête par Buscema laissé libre de tout marquage. "On attendait cette première victoire à domicile et elle est amplement méritée, estime le back gauche brainois, Sergio Aragon. Comme c’est souvent le cas, une équipe réduite à dix est survoltée, et il fallait garder la tête froide derrière mais on l’a fait. On a gagné au mental." Si les deux formations se répondaient sur des coups francs en début de match, les Aischois se voyaient rapidement réduits à dix suite à la deuxième jaune de Thirot. Une exclusion frustrante car la première carte lui avait été adressée injustement pour une faute qu’il n’avait pas commise. Malgré tout, Aische passait tout près du 0-1 sur un tir trop croisé de Gauchet. Braine prenait quand même l’ascendant en fin de mi-temps avec une reprise de Buscema au-dessus et, surtout, cette demi-volée de Deglas sur le poteau.

Après la pause et cette tête de Teirlinckx non cadrée, les visités ne parvenaient pas à tirer profit de leur supériorité numérique, Aische se montrant le plus pressant sans toutefois être dangereux et après un loupé de Ladrière et de Baras sur la même phase, Buscema assurait l’essentiel. "On a bien commencé pendant 20-25 minutes puis le match s’est un peu envenimé avec des cartes et des fautes, et ce fut un peu plus haché, analyse le T1, Olivier Suray. On pensait voir Braine passer au-dessus mais ce fut plutôt Aische poussé par sa frustration".

« Rien à reprocher à mes gars »

À dix contre onze pendant septante minutes, Aische a fait plus que jeu égal avec Braine. "Il y a de la frustration car on est vite et injustement réduit à dix, ce qui constitue un gros tournant, souligne le coach, Jérôme Patris. On n’avait d’autre choix que de l’accepter et après avoir fait plus que le dos rond sur le reste de la mi-temps, on a entamé la deuxième avec la même envie et je n’ai pas vu d’inégalité numérique sur le terrain. Je n’ai donc rien à reprocher à mes gars car ils se sont battus mais on manquait peut-être un peu de fraîcheur suite à toutes les courses effectuées, et on est finalement battu sur une erreur de marquage au petit rectangle. Là, on va aborder une série de matches compliqués contre Manage, Mons et Saint-Ghislain mais j’espère que la roue va tourner."