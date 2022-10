Le rendez-vous est donc fixé le vendredi 11 novembre, de 16 à 20 h, à la salle de la balle pelote de Noville-sur-Mehaigne.

Au programme:

– 16 h: découverte et présentation des différentes associations déjà actives sur le sol éghezéen

– 17 h: une table ronde et un échange avec quelques personnes engagées dans la solidarité internationale. Un jeune étudiant du Bangladesh, soutenu par l’ASBL Helping Hand, viendra aussi faire part de son expérience actuelle… en Belgique.

– 18 h: ouverture du bar, petit concert par les joueurs de djembé de "Terre Franche" et dégustation des différents petits plats congolais, péruviens…

Pour de plus amples informations, on peut contacter Fabienne Saint-Amand au 0477 205.777 ou via fab.saintamand@yahoo.fr