La solidarité internationale, ça se passe ici

"Mais c’est parce que l’on voit toujours la solidarité internationale comme un simple transfert du Nord vers le Sud", commente Fabienne Saint-Amand. "Nous, nous mettons en avant le principe de la réciprocité. On y gagne des deux côtés. On échange des savoirs, des techniques, on apprend l’un de l’autre…"

À Eghezée, une poignée de citoyens veulent donc lancer ce mouvement de la "réciprocité". "Il y a, rien que sur le territoire de la commune, neuf associations actives dans la coopération internationale", rappelle Fabienne Saint-Amand. C’est pas mal. "Avec ce petit événement, programmé le 11 novembre (lire par ailleurs) , on veut aussi mieux les faire connaître." Il y a entre autres Helping Hand, actif au Bengladesh, "L’école de là-bas" qui soutient une école maternelle aux Comores…

Ensemble contre les inondations

"On veut aller un pas plus loin et ainsi faire comprendre, par certains témoignages, que chaque partie est gagnante dans cette solidarité internationale", poursuit cette citoyenne engagée. "Un bel exemple, c’est cette étudiante qui, au Congo, et avec l’appui des universités (belge et congolaise) , travaille sur les méthodes les plus efficaces pour se protéger contre les inondations, réduire leur impact et les dégâts… C’est intéressant pour les Congolais mais aussi pour nous", détaille Fabienne Saint-Amand.

Avec les réseaux, les vidéoconférences de plus en plus simples à organiser, la "réciprocité", ça se met en place encore bien plus facilement. Naturellement. Comme une conversation entre deux voisins d’un même village: le monde.