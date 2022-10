Eghezée : des prime plus fortes pour la performance énergétique des logements

Attention, ces primes communales s’adossent aux primes régionales équivalentes et sont donc conditionnées à l’obtention préalable de celles-ci. Unanimité, jeudi soir au conseil communal, pour ces trois points.

Raccordé à l’égout pour zéro euro : un passe-droit ?

Gilbert Van Den Broucke (LDP, minorité) s’est inquiété de travaux de voirie à la rue d’Orp Jauche, à Branchon: "J’ai travaillé toute ma vie dans les travaux publics et je ne comprends pas pourquoi on a placé deux avaloirs à cet endroit". Et puis surtout, il constate que les ouvriers communaux ont placé un tuyau d’attente pour le raccordement d’une habitation aux égouts. "Les voisins directs ont payé 6000 et 10 000 € pour cela. Ici, ce sera zéro euro pour l’habitant… Ils se posent des questions."

Léger malaise au sein de la majorité. La pose des deux avaloirs s’est faite sans l’aval de l’échevin des travaux. Stéphane Collignon (EPV) admet qu’il aurait préféré être mis au courant de l’initiative. Mais il ne faut pas voir malice dans l’opération, continue le bourgmestre Rudy Delhaise (EPV): les ouvriers ont juste profité de ce que la voirie était ouverte, il n’est pas question de favoritisme. Alain Cantinus (PS, minorité) conclut: "On va quand même investiguer."