Aische

Le FCO s’étant désisté, Jérôme Patris s’est rabattu sur la P1 de Tubize pour jouer un match amical mardi. "On gagne 4-2 mais le plus important, c’est que nous avons retrouvé la confiance devant le but et qu’il n’y a pas eu de blessé", se réjouit le nouveau coach aischois. Hormis les absents de plus longue date comme Javaux, Lempereur, Dury, Daout et De Maeyer, le reste du noyau est sélectionnable pour la première du coach, samedi contre Monceau.

Tamines

Si Bojovic et Leemans rentrent de suspension pour le périlleux déplacement au Crossing, le derby de dimanche à Aische a laissé des traces. "Tevin Kabeya a écopé de sa troisième jaune, explique Antonio Rosa. Giresse Mwemwe s’est pris un sale coup sur la cheville et n’a pas su s’entraîner mardi. Il craint une déchirure aux ligaments. Il doit passer des examens, tout comme Julien Charlier, touché au talon. Et pour ne rien arranger, Gauthier Piret est toujours bloqué du dos. " Boukamir (cuisse) reste indisponible alors que les deux Brésiliens attendent toujours le feu vert de la Fédération.

Onhaye

Suspendu, Luis Defresne loupera la venue de Mons, au contraire de Gaëtan Gall, de retour dans le groupe. Déjà sur le banc à Manage, Teklak et Kembi entrent en ligne de compte pour la sélection. Bastin revient doucement et se testait mercredi soir à l’entraînement. "On verra aussi pour Aurélien Lambert, ajoute Lionel Brouwaeys. Il doit passer des examens car il joue depuis quelques semaines avec une douleur dans la région du psoas. On connaît Lambi, il mord sur sa chique, même si c’est compliqué pour lui. On va peut-être le mettre au repos."

Quant au derby contre Aische, dans un premier temps décalé au 1er novembre, il se jouera finalement bien le samedi 26, l’ACFF étant revenue sur sa décision d’interdire les rencontres ce week-end-là en raison du match Belgique-Maroc, le dimanche 27.

Couvin/Mariembourg

Outre le souci de gardien (voir ci-contre), Couvin sera toujours privé de Nicolas Deppe, Tom Sobry et Sory Kaba dimanche. Romain Wackers rentre de suspension. Simon Van Lerberghe n’a pas encore recommencé.

Série B

Rochefort

Yannick Pauletti est toujours confronté à une pluie de forfaits pour la rencontre face à Huy, samedi. Thomas, Marrazza, Geurde, Bertrand, Lazitch, Leleu, Boutgayout et Bernard restent indisponibles. Et le buteur Mathieu Cornet, suspendu, s’ajoute à la liste des absents.

Ciney

Hormis Diallo, à l’arrêt deux semaines, tout le noyau cinacien est disponible pour accueillir Libramont. "Et motivé, insiste David Maucq, à nouveau satisfait de l’implication des jeunes qui sont allés gagner 1-12 à Melreux (P2) cette semaine. Les gamins prennent énormément de plaisir, j’ai du choix, c’est de bon augure pour l’avenir."