Aische: « Capi », une 1re sur le banc

Titulaire les sept premières rencontres de championnat, Bryan Michels s’est assis sur le banc dimanche à Tamines. Il a aussi, par conséquent, dû céder son brassard de capitaine à Gaëtan Joannes. « Mais dès que je suis monté, Gaëtan me l’a redonné, souligne Bryan. C’est un beau geste, j’ai apprécié. » Comme tous joueurs, « capi » aurait préféré commencer le match. « Je m’y attendais un peu mais c’est le choix de l’entraîneur, je le respecte. Je vais tout faire pour regagner ma place ». Très proche de Manu Rousselle avec qui il est resté 8 ans à Aische, Bryan a vécu le changement de coach un peu différemment. « Son départ ne m’a finalement pas surpris, je le sentais. Mais c’est le foot, Jérôme arrive dans un contexte très favorable et veut s’imprégner de l’ambiance du club en gardant les idées de Manu et Nico. Je suis confiant pour la suite. » Surtout que le match à Tamines a rassuré le capitaine. « Avec un rien de précision en plus, on gagne à tous les coups. » Th.M.