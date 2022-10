« Avec Laurent, les buts vont tomber, je ne me tracasse pas »

Le but, c’est donc ce qu’il a manqué à son équipe ce dimanche. "Niveau possession de balle et combinaisons, nous étions au-dessus. Dans le jeu, on sent que notre équipe progresse. C’est de bon augure pour la suite. C’était un beau match, agréable à jouer. Tamines doit être content avec ce point. Je ne me tracasse pas de notre manque de concrétisation. Avec Laurent, les buts vont tomber. Il en a déjà marqué 500 dans sa carrière en nationale, la semaine prochaine, ce sera au fond."