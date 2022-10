Arbitre: Touzghar

Cartes jaunes: Mariano, Boudar, Iglicki, Gécé, Kabeya, Thirot.

TAMINES: Aromatario, Piret (66e Belic), Becquevort, Kabeya, Charlier, Mwemwe, Lamort, Boudar (80e Basile), Mariano, Pratz, Bulfon (71e Martinelli).

AISCHE: Rousseau, Thirot, Choisez, Grégoire, Iglicki, Joannes, Gécé (73e Delooz), Gauchet, Catinus (80e Maisin), Gilbert, Dethier (65e Michels).

Pour son troisième et dernier match comme T1 à Aische avant de céder la place à Jérôme Patris, venu en spectateur, Nico Pirard choisi de replacer Clément Choisez en défense centrale et de donner sa chance au jeune Grégory Gilbert, sur le flanc droit. En face, malgré les absences de Boukamir, Bojovic et Leemans, Antonio Rosa maintient une défense à trois avec Kabeya et Piret alignés aux côtés d’un Hugo Becquevort de plus en plus costaud. C’est aussi le grand retour de Guiliano Mariano.

Le derby commence par une énorme opportunité de Pratz, sur un centre de Lamort. Mais il est écrit que le Français ne peut pas marquer cette saison. Sur son coup de tête, la balle touche le poteau, longe la ligne avant de toucher… l’autre poteau. "Un tournant, insiste Antonio Rosa. Si on fait 1-0, Aische aurait dû se découvrir et on aurait vu un autre match." Une sérieuse alerte, suivie d’un tir de Pratz facilement capté par Rousseau qui ne perturbent pas les Aischois. Au contraire, jamais plus inquiétés en première mi-temps, ils prennent le contrôle du match. Meilleurs dans les combinaisons au sol, les visiteurs font mal avec les remuants Catinus, Gilbert, Gauchet ou Dethier notamment. Seul problème pour eux: la concrétisation comme sur cette énorme opportunité de Dethier, isolé par Gauchet au point de penalty après un ballon gagné par Gécé, mais qui ne cadre pas son tir. "Oui, Aische a eu des opportunités, mais je peux vous assurer qu’il y avait chaque fois hors jeu, regrette Antonio Rosa. C’est pour ça que j’ai pris une jaune. Mais c’est vrai que notre première mi-temps fut compliquée. Avec les cartes très rapides de Mariano et Boudart, à qui j’avais demandé de beaucoup sortir, ça n’a pas facilité notre tâche".

Un peu plus en vue à la reprise, Tamines reste toujours sous la menace de l’efficacité aischoise. Mais Gauchet, servi sur un plateau par Michels, bien sorti de défense, oublie à son tour de cadrer. "À part dans les seize derniers mètres, je n’ai pas grand-chose à reprocher à mon équipe, résume Nicolas Pirard. N ous n’avons pas eu de frayeur derrière, on a senti l’équipe très sereine et le bloc bien soudé. Aux points, la victoire est pour Aische et je pense que pour le spectateur neutre, c’était une équipe très plaisante à voir jouer. Hélas, il a manqué la finition, cette envie de vouloir mettre la balle au fond. On devait marquer au moins une fois ", regrette l’ex-attaquant qui termine son intérim avec un joli bilan de 7 points sur 9 mais un petit goût de trop peu.