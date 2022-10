« Je n’arrive pas comme un cow-boy »

Dimanche, c’est donc en spectateur qu’il assistera au derby entre sa nouvelle équipe et Tamines. "Je commencerai à travailler avec Nico (Pirard) mardi lors du match amical prévu face au FCO. Mais hors de question d’arriver comme un cow-boy et de tout révolutionner. Je l’ai dit dans le vestiaire jeudi lors de ma présentation, c’est moi qui m’adapterai à la philosophie et à l’âme d’Aische. Pas l’inverse. Et avec Nicolas, la donne est bien claire, on forme un binôme complémentaire. Un adjoint n’est pas là pour porter les plots et ranger les cônes. Je travaillerai avec lui, dans la continuité de tout ce que lui et Manu ont déjà apporté."

Il a déjà goûté à l’ambiance aischoise

Choix numéro 1 au stade Bertrand, le citoyen de Mont-sur-Marchienne est vite tombé d’accord avec la direction. "C’est un club familial qui dégage une belle atmosphère. J’ai déjà pu me rendre compte jeudi, en rentrant tard, au grand dam de ma femme (rires). Plus sérieusement, c’est l’endroit idéal pour plonger dans le grand bain. Le club est sain, ambitieux et l’équipe de qualité. Je n’ai pas hésité deux fois. C’était le bon moment et le bon endroit."

« Bonne impression »

Comme son vestiaire, Nicolas Pirard, qui s’attend à un derby très ouvert dimanche, va apprendre à découvrir le nouveau coach. "C’est une bonne surprise, lâche le T1 intérimaire. On ne se connaît pas mais la première impression est très bonne. On a l’air d’avoir la même vision. Ce qui a plu aux joueurs, c’est qu’il ne vient pas pour tout révolutionner. Il arrive dans un groupe qui vit bien, à trois points du leader. J’ai hâte de commencer le travail avec lui." Ce sera pour mardi car avant, Nico a une idée derrière la tête, celle de finir son intérim par un 9 sur 9.