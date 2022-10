Bibliothèque: un chapitre captivant

Ces bons chiffres ne sont donc pas liés aux lieux mais bien aux personnes et au choix de livres qu’on y trouve. "Plus de vingt mille références, c’est vraiment pas mal pour une bibliothèque de notre taille, intervient Justine Bodart, bibliothécaire de formation. Il faut aussi casser quelques clichés. Ici, on trouve aussi les tout derniers livres, les plus tendances et ils sont neufs. Mais c’est important d’avoir un choix qui dépasse les effets de mode. C’est un vrai service public, il faut idéalement qu’on rencontre les attentes de tous nos lecteurs."

Les page-turners et les romans sont les plus demandés, tout comme les livres pour les plus petits. "Notre collection BD marche fort elle aussi, intervient Noémi Collignon, qui a intégré l’équipe il y a neuf ans. Chacune de nous trois a ses spécificités, ses affinités. On peut ainsi mieux conseiller nos lecteurs. Et pour beaucoup, c’est ce qu’ils recherchent en venant ici."

De la vie dans les rayons

Quand on est "coincé" sur 100 mètres carrés, ferme un peu les horizons, en termes d’événements et d’animations livresques.

Mais à coup de pelleteuses, les perspectives sont en train de s’ouvrir, dans la rue du Saiwat. La construction de la nouvelle bibliothèque est en effet lancée depuis peu (lire par ailleurs).

"Retrouver de l’espace, cela permettre beaucoup de choses, assure Christine Gillard. Les livres seront mieux mis en valeur, on ne sera pas obligé de les ranger même au sol ou à une hauteur quasiment inaccessible. On pourra mettre une sélection en valeur en fonction d’un événement du moment, comme le décès de la Reine d’Angleterre ou le conflit en Ukraine, ou une thématique sur le zéro déchet…"

Les enfants pourront feuilleter les BDs, assis sur un coin de la future estrade. "On entend parfois une maman dire à son enfant Chuuut, on est dans une bibliothèque. Mais non, au contraire, on veut aussi que ça vive. On fera venir des conteurs, on organisera des rencontres avec les auteurs…" Les idées foisonnent, comme dans les romans les plus captivants. Mais ici, la fonction commence à devenir réalité.