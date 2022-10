À Éghezée, pour d’autres « Jours Heureux », construire un nouveau bâtiment

Mais en un demi-siècle, les attentes des pensionnaires et de leurs familles ainsi que les contraintes énergétiques et environnementales ont considérablement changé. "Aujourd’hui, il y a une demande de plus de confort. On veut des chambres plus grandes et individuelles, de meilleurs sanitaires", constate Sébastien Macq, le directeur général d’Accueil et Solidarité, l’ASBL qui gère cette maison de repos.

Un projet d’extension est en cours depuis… près de vingt ans. Mais la crise du Covid est passée par là et elle a aussi un impact sur le secteur de l’accueil des seniors. "On n’est plus dans une logique d’un grand bloc sur plusieurs étages, un peu comme un hôpital, avec un interminable couloir et 25 chambres à gauche, 25 à droite et un immense restaurant central", détaille le patron d’ACSOL.

À Longchamps, le home et sa vingtaine de résidences-services sont implantés sur un site d’un hectare. "Au sein du groupe, c’est l’établissement le plus à la campagne et pourtant, c’est là aussi où l’on dispose du moins d’espaces verts pour organiser une pétanque, un petit barbecue pour les résidents", continue Sébastien Marcq.

Inutile de dire que ces derniers temps, la donne énergétique a bien changé. "Pour tout le groupe, notre facture a triplé. On arrive à un million et demi d’euros", situe encore Sébastien Marcq. Pas besoin d’insister sur les côtés énergivores d’un vieux bâtiment…

Pour toutes ces raisons, le projet d’extension a ainsi été remis en question, avec l’alternative de plus en plus convaincante de se lancer dans une toute nouvelle construction.

"On voulait rester sur Éghezée mais le prix des terrains est incroyablement élevé. Et c’est là que les astres se sont alignés", sourit le directeur général.

Sébastien Marcq fait référence aux perspectives ouvertes par la commune d’Eghezée sur le site du Pavé (lire par ailleurs) au cœur d’Éghezée.

Le projet d’ACSOL, c’est de bâtir une nouvelle maison de repos mais aussi des résidences pour les seniors sur une partie de ce vaste terrain. Environ sur deux hectares.

"On ne construirait plus un bloc en hauteur mais plusieurs unités plus petites, avec des bâtiments avec le rez-de-chaussée et un étage maximum", continue le responsable d’Accueil et Solidarité. "C’est un emplacement rêvé pour les résidents mais aussi pour le personnel. On est au centre d’Éghezée: les pensionnaires pourraient ainsi se rendre au marché, faire de petites courses, se balader… Et pour nos travailleurs, il y a une plus grande facilité d’accès par les transports en commun. Il y a un arrêt de bus au bord du site", souligne Sébastien Marcq.

ACSOL prévoirait une légère extension de sa capacité, passant ainsi à 150 lits. "Le personnel serait repris, d’un site à l’autre. Les pensionnaires aussi seraient prioritaires, avec le prix de la chambre identique que celui qui sera d’application à Longchamps au moment du transfert."

Si tous les feux passent au vert, le groupe espère concrétiser son projet dans les cinq ou six ans. Budget global ? Entre 25 et 30 millions d’euros. Visiblement le prix pour continuer à connaître des "Jours Heureux" au cœur d’Éghezée.