Éghezée : chez Écolo, une « démission » qui pose question

Surprenant ainsi d’observer ce point de conseil estival avec cette communication d’un "acte d’exclusion" transmise par le groupe Écolo. En clair, la locale d’Eghezée a décidé de placer Anne Herrezeel sur la touche.

La principale concernée ne veut pas en faire des tonnes. Mais sur sa page Facebook, l’Hanretoise commente dans un post son éviction de la table du conseil. "Il est également bien dommage pour la Wallonie de peu soutenir les jeunes qui ont des idées, des convictions et qui osent se mettre en action", regrette ainsi la trentenaire.

Anne Herrezeel avait aussi fait part à certains de son amertume de s’être lancée dans la bataille communale locale, impliquant ainsi son réseau familial et amical, pour en arriver à une telle issue. "Mais je reste membre d’Écolo. J’ai d’ailleurs les meilleurs contacts avec les responsables provinciaux et d’autres", insiste l’Hanrétoise.

Du côté du groupe éghezéen d’Écolo, on n’a pas trop envie de faire des vagues. "Il n’y a pas eu un événement particulier, c’est plutôt un long processus", commente Pontien Kabongo, tête de liste aux élections 2018

Une perte de confiance

"Nous gardons du respect pour Anne et nous tenons aussi à préciser qu’il n’y avait pas d’oppositions de vues sur le programme, sur les idées d’Écolo", poursuit Béatrice Minne, conseillère communale chez les Verts depuis quatre ans. "Mais les divergences se sont plutôt marquées sur le plan des personnalités", situe le groupe Écolo. "Quand on n’a plus trop confiance l’un envers l’autre, qu’il y a de la suspicion et qu’on a un peu de crainte sur ce qui va être finalement dit en séance publique au conseil, cela devient difficile de continuer ensemble", développe Béatrice Minne. "Écolo, ce n’est pas une question de personnes, c’est un groupe. D’ailleurs, la plupart des électeurs ne votent pas pour un candidat mais pour la liste", surenchérit Pontien Kabongo.

Anne Herrezeel était-elle considérée comme un électron libre ? Son franc-parler et sa spontanéité ont-ils crispé le reste du groupe ?

C’est un peu ce qui était aussi reproché lors de la précédente législature à Benoît De Hertogh, ancien mandataire des Verts à Eghezée.

Le siège de la "démissionnée" n’est pas resté vide bien longtemps. Écolo garde ainsi ses trois élus avec l’arrivée de Bérangère Francart.

À chacun désormais de trouver ses marques. Individuelles… et collectives.