La râperie de Longchamps à plein gaz: et la facture ? (vidéo et photos)

©EdA - Florent Marot

Verbe précis et nature posée, Pierre Mazy, directeur de production pour la Raffinerie tirlemontoise, dégage pourtant une impression de sérénité quand il évoque le cas de " son " usine, la râperie de Longchamps. " Depuis 2004, on est en effet directement raccordé au réseau Fluxis ", situe le gestionnaire. " Notre turbine à gaz, qui peut développer une puissance de 5 Mégawatt, couvre tous nos besoins énergétiques. " La catastrophe quand on voit les courbes des prix de cette source d’énergie ? Pas vraiment. En tout cas, pas tout de suite. " La politique de notre groupe est de faire des achats et de conclure des marchés à moyen et long termes ", continue Pierre Mazy. Un prix fixe sera donc garanti encore quelque temps. " Mais il est évident qu’on doit tout de suite préparer la suite. "

L’industrie du sucre est un consommateur d’énergie important. Pour partir de la betterave et en extraire le jus sucré qui partira par pipeline vers la raffinerie de Wanze, il faudra faire monter la température des matières à 70 degrés. Et le liquide concentré en sucre, prêt à filer, sera lui à 30 degrés. "Tout au long du processus, on veille aussi à récupérer des calories et utiliser cette énergie pour traiter les volumes suivants", continue le responsable de production.

"On lutte aussi contre la déperdition de chaleur sur certaines machines, avec, récemment, un nouvel habillage complet en inox", précise encore Pierre Mazy.

©EdA - Florent Marot

Pompe et panneaux

Et pour rompre sa totale dépendance au gaz, la râperie n’envisage-t-elle pas de se tourner vers d’autres sources d’énergie comme l’éolien ou le photovoltaïque ?

"Vu nos besoins, il nous faudrait plusieurs éoliennes et, dans une zone aussi dense en population, ce n’est pas vraiment imaginable", estime le responsable de production. "Par contre, on va prochainement investir dans une pompe à chaleur qui va aussi nous amener des gains énergétiques dans le processus. Pour le photovoltaïque, c’est également intéressant. Surtout pour nos besoins en électricité entre deux campagnes. C’est aussi la période la plus ensoleillée et les panneaux seraient donc aussi très productifs."

Dans les allées de l’usine agricole, on ne croit pas à une solution unique et miraculeuse. « Ce sera une combinaison de plein de petites solutions qui, à chaque fois, nous feront gagner quelques pourcents », conclut Pierre Mazy. Et déjà aujourd’hui, toutes les énergies sont focalisées sur ce défi historique.