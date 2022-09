Home, crèche et logements au cœur d’Eghezée

Un peu plus de cinq hectares en plein centre d’Eghezée: voilà une denrée rare… et chère. Mais la majorité a décidé de casser sa tirelire et acquérir ainsi cette vaste parcelle, sur le site du Pavé, entre la route d’Andenne et la rue de Frocourt. Montant de la transaction: 2,5 millions d’euros, ce qui revient à 45€ du mètre carré. "C’est un prix encore raisonnable. Nous avons un bon contact avec les propriétaires", commente Michel Dubuisson. L’échevin des Finances est à la manœuvre pour cet énorme projet "sur vingt ans". "Il y a une pression immobilière énorme et on ne veut pas systématiquement concéder aux gros promoteurs immobiliers", détaille l’échevin EPV. "On veut ainsi garder la décision finale sur ce qui se fera sur place." À cet endroit, on n’est pas en zone agricole mais en ZACC (zone d’aménagement communal concerté), ce qui donne ainsi plus de latitude au pouvoir communal quant à l’affectation du sol.