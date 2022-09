« Si Manu avait été viré, je partais sur-le-champ »

Ce n’est pas un secret, Aische a besoin d’un entraîneur diplômé. Ce que l’ex-attaquant de Petit-Waret, Fernelmont, Meux, Aische ou encore Wépion n’est pas. "Avec mes deux enfants et le boulot, ce n’est pas ma priorité, explique-t-il. J’ai repris le rôle de T2 cette saison pour aider Manu. Et à titre personnel, c’est une évolution dans mon parcours, d’abord pour voir si je m’y retrouve dans le coaching des adultes, complètement différent. Je me donnerai à fond comme T1 ou adjoint. Je ne suis pas là pour proposer quelqu’un, je suis au service du club."

À 41 ans, Nico Pirard va coacher une équipe première pour la première fois. Mardi soir, après Manu, il s’est exprimé à son tour dans le vestiaire avant de laisser les joueurs entre eux. Il a commencé par délivrer un message clair: "J’ai demandé à tout le monde de venir au match à Gosselies dimanche. Toute l’équipe est convoquée (NDLR: Catinus est suspendu et Daout blessé), la sélection ne sera donnée qu’à ce moment-là. On doit montrer du respect au club et à Manu. Pour le boulot extraordinaire qu’il a accompli durant près de huit ans à Aische, on doit gagner dimanche. C’est la seule manière de le remercier."

Aische a déjà reçu des candidatures, dès mardi. Mais Francis Duchêne et son comité ne se précipiteront pas. Ils savent que le fidèle intérimaire aischois donnera le maximum pour aider son club.