Éghezée et Hannut bientôt dans le GAL Meuse@campagnes ?

Mais aujourd’hui, le GAL Meuse@campagnes se sent un peu à l’étroit. Et comme ses projets (portant sur l’énergie, la mobilité douce, les circuits courts…) ne s’arrêtent pas toujours aux frontières communales, il cherche à s’étendre. "Par exemple, il y a une demande de nos producteurs locaux pour qui le territoire est un peu trop étriqué, explique Cécile Mestrez, la coordinatrice du GAL Meuse@campagnes. Il y aurait davantage de cohérence à s’étendre." Le GAL a donc lancé un appel aux différentes communes voisines qui ne sont toujours pas intégrées dans une structure similaire. Hannut et Éghezée se sont montrées intéressées.

Les cinq communes vont donc introduire une candidature pour se regrouper au sein du GAL dans le cadre de projets à développer de 2023 à 2027. En espérant qu’elle sera avalisée par la Région.

D’ores et déjà, dans le cadre de cette candidature pour s’étendre, le GAL Meuse@campagnes lance un appel aux habitants d’Éghezée et d’Hannut afin de construire le dossier et monter des projets sur les communes concernées. Les personnes intéressées peuvent contacteur Céline Mestrez (coordination@meusecampagnes.be – 0476/61 07 70).