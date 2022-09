Aische retombe dans ses travers

But: Hospied (0-1 pen., 17e).

Cartes jaunes: El Araïchi, Herbes, Leleu, Hispide, Itoua, Gauchet, Grégoire, Michels, Mundine.

Carte rouge: Vandeville (88e, 2 c.j.).

AISCHE: Rousseau, Dury, Choisez, Dethier, Gauchet (65e Litonge), Daout (15e Tirol), Gécé (70e Delooz), Grégoire, Catinus, Michels, Joannes.

PAYS VERT: Zimine, Bonnier, El Araïchi (60e Vandeville), Herbecq, Eckhaut (75e Mundine), Leleu, Nzuzi, Di Sciaccia, Hospied, Vallera, Mangunza (79e Itoua).

Les Aischois sont incompréhensiblement retombés dans leurs travers samedi soir, et une nouvelle fois à domicile. Une défaite qu’ils n’avaient pas vu venir mais qui sanctionne 90 minutes peu inspirées. Le scénario aurait pourtant pu être tout autre si Gauchet avait remporté son duel avec Zimine après 5 minutes de jeu. Mais le gardien, auteur d’un superbe réflexe, n’était pas de cet avis. Et quand Daout devait abandonner ses coéquipiers après s’être blessé à la clavicule (entorse synonyme de 6 semaines d’arrêt) après un quart d’heure à peine, il régnait comme une odeur de soirée pourrie d’autant que les visiteurs bénéficiaient d’un penalty un peu tombé de nulle part quatre minutes plus tard pour une faute sur El Araîchi. Hospied le transformait (0-1). Aische tentait de réagir et Zimine sortait un nouveau réflexe sur une tête de Choisez mais rien, à faire, l’équipe n’arrivait pas à emballer le match.

La deuxième mi-temps allait s’avérer ennuyeuse, entre une formation aischoise absolument pas dangereuse et un adversaire qui ne profitait même pas des espaces laissés. En multipliant les fautes (6 cartes jaunes et une exclusion) le Pays Vert "gérait" sans soucis et avec métier ces 45 minutes hachées où on ne vit pas beaucoup de football, plus particulièrement lors du dernier quart d’heure, interminable.