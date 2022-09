Couvin

Thibaud Hallaert ne s’est pas entraîné mardi suite à sa blessure à Gosselies. "On se dirige plus vers une contracture, explique Gabor Bukran. C’est rassurant mais on va rester prudent. Pas sûr qu’on prendra un risque samedi." Hormis les blessés de longue date (Sobry, Kaba, Eugène, Raya-Garcia), le reste du noyau est sélectionnable pour la venue de Jodoigne, samedi soir sur le synthétique de Couvin. "On aime les challenges chez nous, rigole Gaby. On reçoit la meilleure équipe actuelle de la série, le leader qui joue sur synthétique…" Le terrain en herbe du stade Roi Soleil n’est pas encore au top.

Aische

Pour recevoir Ostiches-Ath ce samedi, Vincent Rousseau devrait pouvoir s’aligner. Blessé à l’oreille, le gardien aischois jouera avec une protection. "Il ne s’est pas entraîné mardi, par précaution", explique son coach Manu Rousselle. Wim Dury et Tanguy Lempereur, tous les deux gênés par une petite douleur aux adducteurs, sont aussi restés prudents. La bonne nouvelle, c’est le retour du jeune Louis Maisin qui a repris normalement. Simon Javaux, lui, recommencera à courir ce jeudi. Retenu par le boulot cette semaine, Sacha Iglicki est incertain, au contraire d’Alexis Daout, qui croise Nicolas De Maeyer, rentré à Montpellier pour les quatre prochains mois.

Tamines

Classés deuxièmes, les Taminois sont dans des conditions optimales pour leur premier derby de la saison à Onhaye. Un match que manqueront Becquevort, suspendu, ainsi que Salime et Lamort, tous les deux à l’infirmerie. "Le premier souffre du dos, et le deuxième du tendon d’Achille, précise le coach. À part cela, tout va pour le mieux." Les Taminois ont trois séances cette semaine.

Onhaye

Pas de mal d’absents du côté des Walhérois pour la venue de Tamines. À commencer par les quatre suspendus, à savoir Gall, Leclef, Bastin et Guiot. "Lambi", toujours en délicatesse avec sa hanche, est fortement incertain. "Kembi et Teklak ont repris avec le groupe, mais sans opposition, précise le coach Lionel Brouwaeys. Josué Bastin, qui est suspendu, a été mis au repos, après avoir reçu un coup sur le genou."

Série B

Ciney

"Jauni" pour la troisième fois samedi, Mourade Mignon sera suspendu pour le déplacement à Givry. Marouan Boujabout a pris un coup sur la cheville en jouant avec la P3 et ne s’est pas encore entraîné cette semaine. Également blessé avec l’équipe B lors du match à Assesse, le jeune Noa Arnauts est "out" deux à trois semaines. "Une partie du noyau ira jouer en amical à Gesves demain (lisez jeudi)", précise David Maucq.

Rochefort

Les Rochefortois n’ont décidément pas de chance avec les blessures de longue durée. Après Bernard, Bertrand, Thomas et Marrazza, c’est au tour de Lazitch de rejoindre l’infirmerie pour une durée de deux mois. "Il s’est fracturé le coude, rappelle Yannick Pauletti. Il va passer sur le billard ce vendredi." Tous les autres Rochefortois sont sélectionnables pour la rencontre de ce samedi.