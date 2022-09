Go to Togo: depuis Éghezée, elle participe à un projet humanitaire pour aménager un centre pour enfants au Togo

Un tel projet, elle en rêvait depuis longtemps. "On n’a qu’une vie, c’est un rêve pour moi de pouvoir aller aider les gens, alors quand une amie m’a proposé de rejoindre cette association, je n’ai pas réfléchi, j’ai foncé.."

Lors d’un voyage au Sénégal, Isabelle avait été touchée par la situation des enfants en Afrique. ©Isabelle Piérard

Ils sont 6 à porter cette aventure, venant de Liège, de Bruxelles, d’Ottignies et donc Isabelle, d’Éghezée. Le projet est monté avec l’association Action pour demain. Le centre sera aménagé à Atité Kopé, à 50 km au nord de Lomé, la capitale du pays.

Les besoins de l’association sont multiples, la collecte a déjà débuté: des vêtements pour enfants et jeunes adultes (pas de vêtements d’hiver, ni abîmés), du matériel scolaire, des livres, des jeux, du matériel informatique, du matériel et outils de bricolage, peinture,…

"On a déjà prévu un conteneur, il se remplit bien. Le souci, c’est son prix." De fait, "Ça ne sert à rien de recevoir des dons matériels si on n’a pas les moyens de les envoyer." Le coût de ce transport par conteneur et des frais de douane à l’arrivée au Togo? 6000 €! C’est pour cela que tout don en argent est le bienvenu.

"Si chacun peut mettre ne fût-ce qu’un euro, on peut vite y arriver." D’autant qu’à titre personnel, chacun y va de sa poche pour financer son voyage: vaccins, avion et arrêt de travail.

La collecte a déjà permis de récolter de nombreux vêtements, mais pas toujours adaptés. ©Jacques Duchateau

Que faire en 3 semaines?

La mission au Togo partira le 30 janvier 2023, jusqu’au 18 février. Que peut-on faire en 3 semaines sur place? "Repeindre tout l’intérieur du bâtiment, réparer ce qui doit l’être, installer des portes, créer de toutes pièces une bibliothèque, créer une cantine et pérenniser ce que l’on va installer. Il faudra aussi s’assurer que ce sera bien entretenu et utilisé. Un membre de l’association habite sur place, il va pouvoir assurer le suivi." Le travail ne manque pas, l’enthousiasme non plus.

Si vous souhaitez soutenir le projet Go to Togo, vous pouvez verser un don sur le compte de l’association: BE45 0639 4115 7689.

Par ailleurs, divers projets sont en cours pour alimenter ce compte: l’organisation d’un tournoi de pétanque le 15 octobre à Ottignies, une soirée blind test le 17 décembre à Céroux-Mousty. Le projet aussi "d’aller dans les écoles de nos régions pour créer des parrainages, un échange avec les enfants du Togo. Et expliquer la situation du Togo, c’est quoi une action humanitaire,…"

Contact via la page facebook de Go to Togo.

Go to Togo: Isabelle Piérard porte avec d’autres ce projet d’aide humanitaire au Togo. ©Jacques Duchateau