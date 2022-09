6 buts et 17 points de suture!

Quant au succès de l’équipe, inutile de dire qu’il a fait un bien fou: "Après la défaite face à Tournai, on avait déjà bien réagi contre le Crossing. Mais ici, c’était mieux encore. Après le premier but, St Symphorien a commencé à se découvrir et on en a bien profité. Même le but encaissé avant la mi-temps ne nous a pas fait douter". Avec les absences d’Alexis Daout et de Louis Maisin, il n’y avait plus de défenseur central pour jouer aux côtés de Nicolas Grégoire mais c’était sans compter sur le retour de Nicolas De Maeyer, présent quelques jours en Belgique et à qui Manu Rousselle avait demandé s’il pourrait refaire une pige cette année. Un secret bien gardé: "Le noyau est normalement suffisamment paré en cas de blessures ou autres mais les deux Nico devant moi, un droitier et un gaucher pour un duo de défenseurs centraux, c’est la combinaison idéale", conclut le portier aischois.