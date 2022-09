Cartes jaunes:Iglicki, Dethier, Gécé.

Buts: Dethier (0-1, 13e), Michels (0-2, 32e; 1-4, 60e), Revercez (1-2, 43e), Gauchet (1-3, 51e; 1-5, 74e), Delooz (1-6, 80e).

SYMPHORINOIS : Polain, Mabille, Rucquois, Lombardo, Colquoun (56eStrobbe), Ulens, Kwembeke, Erculisse, Goditiabois, Maocha (56eDrouven), Revercez (56eCrame).

AISCHOISE : Rousseau, Iglicki, Grégoire, De Maeyer, Dury, Michels (75e Thirot), Gécé (65e Joannes), Chaises, Catinus (67e Delooz), Gauchet (74e Gilbert), Dethier.

Face à un adversaire visiblement dans un jour sans, la jeunesse n’a jamais dû forcer son talent pour confirmer tout le bien que les observateurs pensent d’elle cette saison. Ce serait toutefois lui faire affront que de penser que cette imposante victoire ne serait due qu’à la faiblesse adverse. Dès l’entame, Aische jouait très juste, trouvait les espaces et s’appliquait à pratiquer au sol. Paradoxalement, c’est l’Aischois qui eut le moins de travail sur la soirée qui se mettait en lumière dans le quart d’heure initial. La partie était en effet interrompue plusieurs minutes pour soigner le malchanceux Rousseau, le gardien namurois. "Sur une banale sortie, la semelle de l’attaquant montois a déchiré fortuitement mon oreille à deux endroits. Comme je n’ai pas perdu connaissance ni eu de vertiges, je savais que j’allais pouvoir poursuivre", expliquait le courageux portier aischois qui prenait toutefois le chemin de l’hôpital tout proche au terme de la rencontre. Pour le reste, la soirée namuroise se poursuivait de manière tranquille. Le 3e quart d’heure visité instillant à peine le doute. Dès la reprise, Aische se permettait même de gaspiller devant le but. Le staff faisait tourner complètement un noyau qui emmagasinait un maximum de confiance. "Voilà qui fait oublier notre récente contre-performance face à Tournai mais attention toutefois au moindre excès de confiance après pareil succès, nous y veillerons en semaine", concluait Manu Rousselle, qui a pu compter sur De Maeyer, exceptionnellement de retour de l’étranger et titularisé en l’absence de Daout.