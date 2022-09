Éghezée: deux malfrats s’enfuient avec des objets archéologiques du site gallo-romain de Taviers

Le site gallo-romain situé le long de la route de Ramillies et de la chaussée romaine à Taviers a été la cible d’un vol dans la nuit de dimanche à lundi aux alentours de 00h30. Un voisin a aperçu de la lumière générée par des lampes de poche et a constaté des agissements suspects, ce qui a permis à la police de cueillir rapidement sur place deux hommes qui étaient équipés de détecteurs et de pelles. Ils étaient parvenus à dérober des ossements, de la céramique, des tuiles et d’autres pièces datant essentiellement de l’époque romaine, selon l’Agence wallonne du Patrimoine (AWaP).