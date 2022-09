Saint-Germain: trois blessés dont un sérieux

Les pompiers de la zone NAGE des postes de Gembloux et Eghezée, dirigés par le capitaine Olivier Gilson et l’adjudant Jérôme Thunis, se sont rendus sur les lieux avec une autopompe, une citerne, un véhicule de balisage et une ambulance. Deux ambulances de Wavre et le SMUR d’Ottignies les ont rejoints. Coincé dans le véhicule, le passager arrière a dû être désincarcéré et était plus sérieusement touché. Les trois blessés ont été conduits en milieu hospitalier tandis qu’une équipe de la WPR de Daussoulx dressait les constatations. La bande de droite a été fermée durant l’intervention ce qui a causé quelques files. C’est le dépanneur MD de Namur qui a enlevé l’épave accidentée.