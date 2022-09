La petite chapelle retrouve son harmonie

Elle se fait discrète, au bord de la route qui relie Leuze à Cortil-Wodon. Elle se ferait même oublier, quelque peu éclipsée par la très belle ferme Malotaux, solide bâtiment hesbignon du XVIIIe siècle, qui lui fait face. Mais la chapelle Notre-Dame des Affligés ne manque pourtant pas de charme."Avec sa construction en rectangle, en brique rouge et pierre bleue, son abside semi-circulaire à l’arrière, je l’ai toujours trouvée élégante, différente",s’enthousiasme Geneviève Laloux. Cette Leuzoise a pu aussi constater, au fil des décennies, la lente mais constante dégradation de cet édifice construit en 1847."Déjà en 1970, des villageois s’étaient mobilisés, préoccupés par son état,continue la passionnée.Un cercle de fer avait été posé pour stabiliser sa structure."Cinquante ans plus tard, le projet est plus ambitieux. Toiture, rejointoyage, carrelage… C’est une rénovation de fond en comble qui est au programme."Le bâtiment est encore relativement sain, la toiture a fait son travail toutes ces années. Mais là, il est temps d’intervenir", constate Sébastien Fagoo, l’entrepreneur leuzois qui s’implique aussi dans le projet. En multipliant les démarches, Geneviève Laloux a pu obtenir le soutien de l’Agence wallonne du patrimoine, qui a accordé un subside de 7500 €. "Mais si on va au bout de l’idée, avec la restauration, les aménagements des abords, la pose d’un petit banc pour les promeneurs, on sait que le budget final sera supérieur,souligne la Leuzoise.Mais ce lieu sera là pour tous, pas uniquement pour le côté sacré. Faites une pause, admirez cette petite chapelle et le superbe paysage à l’arrière… Cela fait un bien fou." Une halte pour souffler un instant, dans un monde qui va parfois trop vite.