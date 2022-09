Eghezée : le détenu avait sauté du fourgon en marche

" J’ai su m’extraire de la cage. J’ai touché le frein à main et les gardiens ont eu peur. Je n’ai menacé personne. J’ai ouvert la porte du fourgon et j’ai sauté." C’est la version des faits d’un prévenu qui devait répondre des préventions de prise d’otages, de détention d’arme et de menaces, ce jeudi devant le tribunal correctionnel de Namur.