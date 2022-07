Spycadelle, Dikkenek et musette, les petits trésors du 21 juillet namurois #2: pour «La Brabançonne», y aura Jipi avec son p’tit accordéon (vidéo)

À lire aussi | Les petits trésors du 21 juillet namurois #1: chez Nicolas, le snack peut aussi être artisanal

Pour le Dhuytois, le 21juillet est une date doublement spéciale. "J’ai été militaire pendant trente-sept ans.Pour la Brabançonne, les premières années, j’avais des piqûres de rappel chaque semaine avec le lever de drapeau", s’amuse le Hesbignon. "Et puis, il se fait que je suis né un 21juillet, en 1958, année très spéciale pour la Belgique avec l’Expo universelle.Mon père a dû se dire qu’il fallait qu’on fasse de moi un soldat!"

Mais ce même paternel a aussi veillé à faire de Jean-Pierre un musicien. "Cet accordéon, il me l’a offert en 1969.Il l’avait acheté 29800 francs, une véritable fortune à l’époque."

Le Dhuyois ne s’est jamais séparé de son Crucianelli. "J’en joue quasiment tous les jours.Et il faut en assurer l’entretien tous les trois ou quatre ans.Il y a des lames à changer, desp etites restaurations ici et là…"

Gentiment, avec le cœur, Jean-Pierre Van Orshoven joue la Brabançonne.Et la version, simple et intimiste, a aussi quelque chose de touchant.

"Cela me fait toujours quelque chose", confesse cet ancien instructeur sportif. "J’ai aussi défilé un 21juillet, c’était en 1979.Et puis, j’ai pris part durant des années aux activités développées dans le parc royal.On montrait les facettes les plus sportives de l’armée, aussi pour le recrutement."

Ce mercredi, comme les dernières années, "Jipi" animera le bal aux lampions, dans son village de Dhuy. "On retrouve le bel esprit d’un vrai 21 juillet, un peu cet esprit belge, très convivial, accueillant.J’ai toujours trouvé que le Belge, un peu comme les Bretons, est quelqu’un qui ouvre son cœur assez facilement.C’est aussi ce que j’aime chez nous.Et puis, cette facilité à savoir rire aussi de soi.Quand on est en vacances et qu’il y a une animation, on vient souvent nous chercher pour monter sur la scène et faire un peu le con.Et on aime ça…" Mais quand on entame la Brabançonne, là, plus personne ne déconne! Et encore moins les natifs du 21 juillet.