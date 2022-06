Un plan pour isoler 100% des toitures éghezéennes

Pour agir au plus près, un groupe local s’est constitué, dresse le constat et vient de proposer quelques pistes et actions concrètes.Parmi elles, il y a l’intention de mettre le paquet pour isoler les toitures des maisons éghezéennes. "On estime que 40% ne sont pas isolés.Et un toit isolé, c’est 30% de consommation d’énergie en moins", détaille Hélène Mayen, coordinatrice du plan d’action en faveur de l’énergie durable et du climat.Une prime, jumelée à celle qui devrait bientôt être proposée par la Région wallonne, devrait permettre d’inciter les Éghezéens à faire le pas. Idéalement, sur huit ans, la commune devrait prévoir un budget de 1,750 million€ pour couvrir ces primes.

D’autres actions moins coûteuses mais qui vont aussi dans le même sens sont aussi proposées. "On compte mettre à disposition des citoyens une boîte à outils pour une habitation zéro carbone", poursuit Hélène Mayen.Une sorte de "foire aux questions" qui devrait répondre aux principales interrogations des Éghezéens qui voudraient changer de source d’énergie, investir dans leur isolation… "On voudrait également conseiller mais aussi accompagner trente ménages dans l’isolation de leur bâtiment", annonce encore la coordinatrice.Tout cela pour enclencher la dynamique.

Patricia Brabant, pour le PS, pointe un autre problème. "Il y a des constructions à gogo, avec des projets pharaoniques, majoritairement des quatre façades qui sont énergivores", épingle la mandataire de l’opposition. "On évoque aussi les futurs problèmes d’approvisionnement en eau des cultures.Mais il faut voir le niveau des nappes, et on accorde des permis pour les puits de forage à tous vents." La remarque a le don de faire sortir le bourgmestre de ses gonds. "Vous racontez n’importe quoi, comme souvent.Nous sommes très vigilants sur ces points et des demandes, on en refuse souvent", s’insurge Rudy Delhaise.

"Pour les grands projets, dans la discussion avec les promoteurs, pourquoi ne pas imposer un peu plus que ce qui est prévu par la Région?", insiste Frédéric Rouxhet, pour les IC.

"Il y a beaucoup de sensibilisation, d’information mais, vu l’urgence, on doit être encore plus dans l’action", estime Béatrice Minne, pour Écolo. "Et la Commune doit aussi être la première à se montrer exemplaire.Cela n’a pas toujours été le cas, notamment avec les panneaux photovoltaïques." Voilà en tout cas un débat qui ne manque pas d’énergie.