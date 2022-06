Mehaigne: le sentier de la discorde

L’idée est de créer un réseau avec le RAVeL comme colonne vertébrale et cinq liaisons perpendiculaires pour quadriller la commune. Sur l’axe Aische-Mehaigne-Leuze, il est ainsi prévu d’aménager le fameux chemin avec, sur deux mètres de large, un revêtement en pavés de béton.

À lire aussi | Un plan pour isoler 100 % des toitures éghezéennes

"Mais à Mehaigne, personne n’en veut.Vous devez écouter les citoyens", intervient Adelin François, pour les IC. "Le caractère rural est menacé.Il y a aussi un gros problème de concertation et cela pose question sur la bonne gestion des finances publiques.Quand on bétonne tout, ça coûte cher."

"C’est la seule liaison possible pour éviter la route de Gembloux.C’est une route régionale et les aménagements ne seraient pas subsidiés", rappelle Rudy Delhaise. "Et si on choisit de la dolomie pour l’aménagement, ce n’est pas éligible non plus pour les subsides."

Le bourgmestre rappelle aussi au jeune élu qu’il s’était exprimé favorablement sur ce projet en janvier dernier. "Et maintenant, vous faites du Raoul Hedebouw sur Facebook", contre-attaque le mayeur EPV. "Oui mais on a voté sur un projet en pensant qu’il pourrait encore être amélioré", rétorque Adelin François.

"C’est votre posture qui pose problème", intervient Béatrice Minne, pour Écolo. "Vous êtes d’office fermé aux autres propositions.Et si la commune prenait à sa charge l’investissement pour un revêtement qui conviendrait mieux?" Ça secoue dans le peloton.