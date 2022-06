Éghezée: avec l’appui de l’Europe, le quartier de la gare pourrait connaître un fameux lifting

À lire aussi | Mehaigne : le sentier de la discorde

Les projets pourraient recevoir un solide coup de boost avec le possible appui des fonds européens du Feder.

Pour espérer décrocher ces importants subsides, il a fallu rendre sa copie en extrême urgence.L’idée est de créer ce fameux cœur dans le quartier de la rue de la Gare. "Le RAVeL amène beaucoup de touristes et de cyclistes mais pour la plupart, ils traversent Éghezée sans rien voir", constate le bourgmestre Rudy Delhaise. L’idée est de créer une zone plus dégagée et ouverte, avec une circulation réduite tout en préservant du parking. "C’est une zone où on peut encore développer le marché, organiser des concerts, accueillir un cirque…" Avec les fonds européens, le cœur d’Eghezée pourrait donc être regonflé à bloc.Reste à voir si les projets seront retenus.