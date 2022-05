Liernu: toujours bien vert, toujours plus gros, le Gros Chêne à l’heure du 42e chapitre

Et les chiffres ne trompent pas. "Nous avons en effet retrouvé les mesures prises par Jean Chalon, docteur en sciences naturelles.En 1871, la circonférence du chêne au niveau du sol était de 12,4 m et de 8,80 m à hauteur d’homme", détaille Francis Davister. "On a repris les mesures cette année et on est à 14,64 m au sol et 10,23 m à 1,50 m." En 150 ans, il a donc quasiment pris un mètre et demi de tour de taille.

"La sécheresse ne lui fait évidemment pas du bien et on a constaté ces derniers jours quelques petits bouts de branches jaunis.On les a enlevés", continue-t-on à la confrérie du Gros Chêne. "Mais derrière le mur du cimetière, il y a une citerne de 10000 litres et quand il fait vraiment trop sec, on amène un tuyau et on laisse tranquillement couler de l’eau." L’arbre vénérable, dont l’âge est évalué par les experts entre 700et 1000 ans, garde toujours une belle… verdeur.

Des interventions plus importantes peuvent être menées, comme ce fut le cas avec la pose des béquilles pour soutenir les branches principales. "Au pied du chêne, au fil des siècles, de la pierraille, des cailloux se sont accumulés et on sait que dégager tout cela et recouvrir l’espace d’une terre meuble pourrait soulager le chêne", estime Francis Davister. "Cela le remettrait dans son pristin état." Il n’est jamais trop tard pour commencer une seconde jeunesse.