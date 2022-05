Branchon: jamais de train-train au pays des modèles réduits du club namurois (photos)

©EdA

"Pour les peintures et les décors, c’est Bernard (Tordeur) le plus fort." Et puis, il y a aussi Jean-Pol surnommé "Gadget", incollable pour toutes les questions électriques et électroniques. "Et quand il n’y a pas de machine pour fabriquer ce qu’il veut, il fabrique lui-même la machine.", s’amuse Louis Marmignon, le secrétaire du club.

Au cœur de ce petit réseau, on retrouve une passion commune, souvent née pendant l’enfance. "J’ai reçu ma première locomotive à quatre ans.Et cinquante ans plus tard, elle tourne encore," , témoigne Dominique Wilquin.Sa référence ultime, c’est la locomotive qu’il admirait, gamin, quand il prenait le train pour Jemelle et puis l’Ardenne. "On aurait dit qu’elle avait un visage, elle avait l’air toujours fâchée…"

Cette observation du réel et ce souci du détail n’ont jamais quitté ces passionnés. "Dans l’échelle Ho, c’est du 1/87e, on trouve absolument de tout, aussi dans les personnages", assure Guy Dopagne. " Et on aime intégrer des petites surprises dans nos réseaux. Comme ce couple qui batifole dans le bois… "

Gommer l’effet plastique

L’illusion du réel, cela demande aussi de la créativité et du talent artistique.Et là, c’est souvent Bernard Tordeur qui s’y colle. "J’essaie toujours de gommer le côté plastique des petites maisons et décorations qu’on achète.Je repeins les toits, je redessine les contours…", explique le modéliste. Et son savoir-faire s’exprime pleinement dans la réalisation des rochers qui bordent les voies. Plus vrais que nature. "Là aussi, ça passe par plusieurs couches de peinture: le noir pour démarrer, plusieurs nuances de gris et un peu de blanc sur les crêtes avec un tout fin pinceau." Tous des trucs et astuces que les passionnés sont toujours prêts à échanger, dans leur quartier général de Branchon, les jeudi et samedi…En réseaux.

Le club namurois de modélisme est implanté à Branchon, rue du Moulin, 2.Contact: Louis Marmignon au 0478/485979.