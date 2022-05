Eghezée : un habitant de Gembloux reçoit un coup de marteau sur la tête

L’homme, gravement blessé, a été embarqué d’urgence et hospitalisé dans un état jugé grave.

L’individu qui a porté le coup, un mineur, a pris la fuite. Il n’a, à l’heure d’écrire ces lignes, pas encore été interpellé par les forces de l’ordre qui ont ratissé le quartier durant la nuit à la recherche de cette personne.

Le bourgmestre d’Eghezée, Rudy Delhaise, connaît particulièrement bien ce quartier. Il a appris les faits dimanche matin et ne mâche pas ses mots. "Depuis plusieurs années, il y a un climat malsain qui règne dans le quartier du Bocage à cause d’une seule famille de deux adolescents. Mais cette fois, avec ce coup de marteau, on a franchi une étape. C’est très grave. Il y a quand même une personne qui se retrouve dans un état de santé critique. Quand on est jeune, on peut faire des bêtises et puis se remettre sur le droit chemin. Je suis de nature très optimiste mais, là, pour ces jeunes, j’ai un gros doute. Pour moi, ils sont perdus. Ils n’ont aucune notion du droit et de la justice.Ils sont dans leur monde où ils se prennent pour les rois."

Face à un mur

Rudy Delhaise ne le cache pas: "Cette ambiance qu’impose cette famille, c’est le caillou dans ma chaussure depuis que je suis devenu bourgmestre." Avec les forces de l’ordre, où les plaintes se sont accumulées, et La Joie du Foyer, propriétaire des logements publics du Bocage, il a tenté de trouver des solutions. "Franchement, on a tout fait. La Joie du Foyer a même mené une enquête de voisinage. Mais elle n’a rien donné car les voisins n’ont rien dit ou osé dire… Nous sommes donc face à un mur."

Le parquet de Namur a été avisé des faits et communiquera davantage sur le dossier ce lundi.