Surprise: Meyric Catinus reste à Aische!

La surprise est de taille et elle fera plaisir à Manu Rousselle. Un peu moins à Leuze, évidemment. Mais Meyric Catinus restera en D3 avec son club actuel. Il avait pourtant tranché en avril dernier, assis entre deux chaises : soit jouer avec ses potes en P3 à Leuze ou rester ambitieux avec Aische. S’il avait choisi la première option, non sans hésiter, le joueur de 23 ans, encore excellent sur son flanc droit dimanche face à Sprimont, a changé d’avis. Aische ne transférera donc pas de joueur supplémentaire après les arrivées de Gécé, Lempereur (Stockay), Gilbert (Diegem), Broos (Ciney), Piette (Rochefort) et Dils (Meux).