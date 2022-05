Petzi, indémodable et inoubliable nounours sera de passage au festival BD d’Hanret, ce week-end (photos)

©Thierry Capezzone

Installé au Danemark depuis plus de 20 ans, l’ancien assistant de Daniel Kox sur l’ Agent 212 a aujourd’hui entre les mains la destinée de Rasmus Klump . Soit Petzi, en francophonie, ce héros danois créé en 1951 par les Hansen mari et femme et parmi les plus connus au monde. Salopette rouge à pois blancs et bonnet bleu à pompon blanc (" du génie marketing "), le nounours pas nunuche fera partie des Bulles de Saint-Rémy, le festival BD d’Hanret, tout ce week-end. Dédicaces à l’appui.

Une bande de copains

Avec sa fine équipe. " Petzi, c’est un peu le chef d’une bande de copains , décrit le Français qui imagine leurs nouvelles aventures avec le scénariste Per Sanderhage. Il y a Pingo le manchot maladroit. Mais aussi Riki le pélican dont le bec sert à ranger toute une panoplie d’objets, comme ces gamins qui ont toujours un truc en poche. Puis, il y a l’enfant paresseux, l’Amiral, le phoque fumant la pipe (mais qui ne jure pas Tonnerre de Brest !) .Il y a là quelque chose de l’enfant pur, qui n’est pas encore pourri par la politique, l’argent, ce monde de fou. Petzi, c’est un refuge pour les adultes et une belle image pour les enfants. "

Sans pour autant brider leur créativité loufoque. " Dans une de ses aventures, Petzi envisage de rallier le Pôle Nord sans savoir ce que c’est ni où il se trouve! Et quand il s’agit de construire un bateau, le quatuor aime autant récupérer les matériaux en démolissant une maison, sous les yeux ébahis du cochon propriétaire. “Mais que faites-vous?” Quand ils lui ont expliqué, il se met au travail avec eux. C’est génial! ", sourit celui qui y va lui aussi de son absurdité enfantine, tout en restant fidèle à l’ADN du plantigrade.

" Petzi s’en fiche de l’écologie. Mais, pour le prochain album – après Petzi et le volcan, Petzi et le cochon volant et Le Noël de Petzi – que je viens de finir, l’éditeur allemand, Karlsen Verlag, voulait que nous parlions de réchauffement climatique. Ce n’était pas compatible avec notre héros mais nous avons trouvé quelque chose. À côté de Pingoland, il y a une île prise d’assaut par les touristes. Problème, il y fait froid et les insulaires ont investi dans des fours qui font fondre le Pingoland voisin. Petzi va venir à la rescousse. Mieux vaut apprendre le ski que de couper du bois! Dans le tome 5, Petzi va reprendre son sous-marin emblématique pour aider les taupes à creuser un… métro! "

Tout un programme pour un héros qui revient de loin. " Le Danemark est un pays fascinant. Quand je suis arrivé, il n’y avait quasiment plus de BD. J’ai contacté les amis Janry (Le petit Spirou), Batem (Le marsupilami), Hermann (Comanche, Jeremiah), Dany (Olivier Rameau, Equator) pour aller dans les écoles, faire des festivals et relancer la bande dessinée franco-belge. Quand à Petzi, il est resté phare dans la culture populaire, notamment star du parc d’attractions du Tivoli à Copenhague, et c’est à l’appel d’un éditeur que j’ai commencé à animer le personnage pour des produits dérivés: illustrations, puzzle, petits jeux, décalcomanie… "

Pas prophète en son pays

Mais la BD? " 25 ans sont passés sans nouvel album. Ça n’intéressait plus les ayant-droits de l’époque – ils ont même refusé une exposition au Centre belge de la bande dessinée de Bruxelles! –, sauf si je trouvais des éditeurs étrangers à qui ils vendraient la licence. " Casterman, éditeur francophone historique ayant jeté l’éponge, avec d’autres dans la foulée, c’est finalement aux Éditions Caurette, en Alsace, que Thierry a trouvé un allié. " Outre la réédition des anciens albums, nous réalisons un nouvel album par an, avec un joli papier, choisi pour durer. "

Et ce personnage qui en vaut le coup reprend du poil de la bête. " En Suisse, le succès est monstrueux. En Alsace, aussi. Mais dans le reste de la France, le héros est peu connu. " En Belgique, Thierry testera la cote de son ourson, samedi et dimanche, sans désespérer relancer Petzi dans son pays d’origine.

" Le problème, c’est qu’après la 2eguerre mondiale, les publications jeunesse ont disparu au Danemark. Sans vraiment être dans une tradition d‘albums BD, Petzi est né dans les pages du journalBerlingske Aftenavis , en strips à suivre, sans début ni fin, mais avec un charme indéniable. Quand Casterman a pris la main, l’équipe découpait carrément dans le journal et les originaux – quelle horreur – pour reconstituer les albums." Voilà comment Petzi, dans son essence originelle, a été exfiltré de sa terre natale.

En attendant, également actif dans la BD historique à destination des écoles danoises, Thierry a également percé en Norvège (en reprenant Flåklypa , une série mythique là-bas mais, bien que plagiée par George Lucas pour son Star Wars, inconnue dans nos contrées) sans oublier ses héros de jeunesse. Sur son temps libre, le dessinateur aime inventer des couvertures d’histoires fictives de Spirou, en gardant en tête une aventure copenhaguoise qu’il pourrait faire vivre au groom.

Enfin, passeur de frontières et de culture, le Lyonnais continue d’amener aux Nordistes des séries cultes franco-belges, toujours agrémentées de petits dossiers qu’il confectionne: Natacha , Lucky Luke , Gil Jourdan …

Les 14 et 15/05 de 10h à 18h30, au centre culturel d’Éghezée (rue de la gare, 3). 5 €/samedi, gratuit/dimanche. Infoset planning: bd-hanret.be