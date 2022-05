La Bruyère: Francis ressuscite les vieilles mécaniques (vidéo)

Un an, deux ou peut-être plus: Francis Mahaux prendra le temps qu’il faut pour restaurer cet Unimog, un camion utilitaire tout-terrain sorti des usines Mercedes en 1957.

"Pour le premier, ça m’a pris presque deux ans", sourit le Liernusien, président du club des "Vîs Tracteurs de noste Esbaye". "La patience, c’est la principale qualité à avoir quand on se lance dans cette opération."

Avec le même regard passionné que «Doc» sur sa «DeLorean». ©EdA - Florent Marot

La passion aussi, évidemment.Celle-ci accompagne l’Hesbignon depuis les années nonante. "Durant ma carrière aux routes (MET) , j’ai travaillé avec un Unimog.On faisait tout avec ce véhicule, même chasser la neige, les hivers", continue Francis Mahaux. "Celui-ci, je l’ai acheté à une connaissance de Meux.Son papa était agriculteur et il l’utilisait pour arracher et charger les betteraves."

Au fil du temps, le Liernusien a aussi développé une méthode pour ressusciter un ancêtre moribond. "D’abord, je démonte toute la cabine. Ensuite, je m’attaque au système de freinage et là, je ne chipote pas.Je change tout", tranche le passionné.

Une fois le moteur démonté, c’est l’embrayage qui lui aussi sera la plus souvent remplacé. "Il est encore possible de trouver des pièces d’occasion de bonne qualité, cela permet de réduire aussi la facture finale."

Pour certaines pièces, il faudra aussi parfois faire appel à un pro dans un garage. "Mais ce qui fait la différence, c’est le nombre d’heures qu’on est prêt à consacrer à la restauration.Oui, parfois, il y a des opérations qui coincent, un boulon qui ne veut pas se dévisser, une pièce grippée…Là, on a le décale-tout, on peut aussi chauffer la pièce au chalumeau. Et si ça coince encore, moi, je laisse reposer et je m’y remets le lendemain.Et comme par miracle, ça fonctionne…", sourit Francis Mahaux. "Il a parfois besoin de moi pour purger les freins ou quand il faut une main plus fine pour revisser un petit boulot mal placé mais c’est très rare", glisse Mariette, l’épouse complice. "Mes filles par contre sont aussi passionnées.Et c’est déjà le cas de Justin, notre petit-fils de douze ans."

Des arbres poussaient à l’intérieur

Mais la vigilance reste de mise.Certaines interventions restent délicates. "On fait rapidement du dégât quand on soude les tôles de la carrosserie", reconnaît celui qui rend la vie aux vieilles mécaniques. Et il y a parfois aussi les mauvaises surprises.Périlleuses. "Quand je l’ai récupéré, l’Unimog était encore équipé d’une petite grue.Mais une fois de retour à la maison, quand j’ai voulu déplier le bras, il s’est brisé et a fait un peu de casse." Uniquement matérielle, heureusement.

Et pour ces passionnés qui semblent ne reculer devant rien, existe-t-il quand même des missions impossibles? "Oh oui!", s’esclaffe Francis Mahaux. "On m’avait renseigné un Unimog de l’armée à Léglise.Cela m’intéressait mais il était abandonné dans le fond de la propriété et… des arbres avaient poussé à l’intérieur." Les passionnés réalisent des prouesses mais pour certains ancêtres, il est parfois trop tard.Cela n’empêchera pas Francis et ses amis des Vîs Tracteûrs di noste Esbaye d’effectuer d’autres sauvetages miraculeux.

Le village de Meux: un showroom pour 250 «ancêtres»

Les «ancêtres» en ont encore sous la pédale.Ils le prouveront ce dimanche, dans les rues de Meux. ©EdA - Florent Marot

La Hesbaye namuroise ne perd pas ses racines et garde en mémoire le souvenir de tous ses vieux tracteurs, courageux dans les champs et très présents dans les rues des villages. Le terreau était donc favorable pour l’émergence d’un club de passionnés.Ce fut chose faite à Meux, en 2001, avec la création des "Vîs Tracteûrs di noste Esbaye". Ce n’est pas une école du wallon (quoi que) mais bien une association qui réunit tous les fondus de vieilles mécaniques agricoles et organise l’une des plus grosses concentrations d’ancêtres de Wallonie. "Dans les années nonante, ces rendez-vous existaient déjà, notamment à Vedrin", rappelle Francis Mahaux, l’actuel président des "Vî Tracteûrs". "On était nombreux à venir de Meux, Saint-Denis, Grand-Leez…" Les Hesbignons sont donc passés à l’action.

Et ce dimanche 15 mai, après deux années de repos forcé, les vieux tracteurs seront à nouveau de sortie.De 10 à 18 heures, 250 véhicules sont ainsi attendus sur la place du village et tout autour de la salle La Clairière. Le site est accessible à tous, gratuitement.

Vrombissement des moteurs, carrosseries clinquantes et bon humeur au volant: le spectacle est total et très apprécié par toutes les générations. On pourra les admirer en statique mais aussi en pleine action: deux défilés à travers le village sont programmés vers 10h30et 15 heures.

Une attention toute particulière est aussi portée aux plus petits et encore plus, pour cette vingtième édition, avec la création d’une nouvelle équipe baptisée les Minis Vîs Tracteûrs di noste Esbaye. "Ce sont les petits-enfants de membres du club qui veulent aussi s’investir dans l’événement", s’amuse Betrand Clérin. "Ils tiendront les stands de jeux." Château gonflable et balades à dos d’âne: y aura de l’animation.

En une vingtaine d’années, les Vî Tracteûrs sont aussi devenus une famille, avec une attention aussi pour ceux qui sont partis. "Michel Closset, l’un de nos membres actifs nous a quittés, emporté par un cancer.On a donc décidé de faire un don de 3000 € pour le Télévie", explique-t-on au club.La solidarité est également un carburant essentiel pour faire tourner l’association hesbignonne.

Jaune comme «aux routes»

©EdA - Florent Marot

C’est le premier Unimog restauré par Francis Mahaux.Le véhicule utilitaire avait été construit en 1963."Je lui ai donné la couleur jaune, comme celle de nos véhicules aux routes (MET)", précise le passionné liernusien.

Elle fête ses 70 ans

©EdA - Florent Marot

Le président des Vîs Tracteurs a aussi restauré deux Jeep Minerva, dont celle-ci qui fête ses… septante ans cette année."Je l’ai achetée 1000 € et avec les pièces, cela m’aura coûté 5000 €", situe l’Hesbignon.Mais inutile de comptabiliser le prix de la main-d’œuvre.