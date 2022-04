Après des réunions d’information et de présentation, on rentre aujourd’hui dans le vif du projet.Et la première étape est particulièrement difficile à franchir.

Le point porté hier soir au conseil communal concerne la voirie aménagée mais aussi un déplacement du sentier existant qui traverse le site et relie la route de Champion à la rue de la Croisette.

Le suspense n’est pas insoutenable.Il y a quelques jours, sur sa page Facebook, le bourgmestre Rudy Delhaise a déjà fait part de l’intention du collège échevinal de proposer le refus ce déplacement du sentier.

"Cette manière de faire, via Facebook, est un peu surprenante", commente Nicolas Vanderlin, pour la société immobilière Zest RED. "C’est d’autant plus surprenant qu’on a eu de nombreux contacts avec les services de la commune pour tenir compte des différentes observations et doléances et ainsi améliorer le projet."

Le promoteur souligne ainsi sa volonté d’avancer dans de bonnes conditions et rappelle tous les pas déjà effectués pour rendre le projet plus "acceptable" localement. "Quand on a démarré, on nous a annoncé une densité de 15 habitations à l’hectare à cet endroit.Et puis, on a rectifié en nous disant qu’il fallait déduire les surfaces occupées par les voiries.C’est pourquoi on est passé d’un projet de 49 à 43 habitations", insiste Nicolas Vanderlin.

Mais sur les bancs du conseil, le projet ne convainc pas.Loin de là. Dans les rangs de l’opposition, on n’est guère plus enthousiasmé par la manière dont la position du groupe EPV, majoritaire, a été annoncée. "Ce n’est pas normal d’apprendre ça via les réseaux sociauxavant même la séance du conseil", déplore Alain Catinus, pour le PS. "Et ce n’est pas la première mauvaise expérience de ce genre." L e projet waretois comme la communication mayorale alimenteront encore bien des débats.