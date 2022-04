Quel visage aischois pour cette «finale»?

Dur mais réaliste, l’ex-Meutois espère une remise en question de toute l’équipe. " Comme trop souvent cette saison, on ne peut s’en vouloir qu’à nous-mêmes. Après avoir entamé le match de la meilleure des manières, on a arrêté de jouer. C’est difficile à comprendre. En pressant vers l’avant et en rentrant dans les duels, on mettait l’adversaire en difficulté. Au lieu de continuer à presser haut à 1-0, on a laissé St-Ghislain revenir dans le match. Les lignes étaient trop écartées. C’est vraiment un problème récurrent cette saison quand on mène au score. Est-ce qu’on se croit trop beaux? Peut-être… On doit tous se regarder dans le miroir et faire son autocritique avant Tournai. Pour gagner un match, il faut montrer du caractère ."

Si Gaëtan Joannes est rude avec lui et ses coéquipiers, c’est qu’il connaît la valeur du groupe. " Clairement, on termine une super saison et on mérite d’aller au tour final. On a une équipe bourrée de qualités, capables de battre tout le monde. Mais une fois sous pression, on cale souvent. On l’a encore ressenti dimanche. J’ai confiance avant Tournai, si on joue libéré et vers l’avant, même si la fatigue commence à se faire sentir, on ira chercher cette belle récompense pour le club ."