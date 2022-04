Eghezée : Daniel Hôte avait la passion du métier gravée dans le marbre

"C’était un bosseur, qui connaissait super-bien son métier et qui a toujours su s’adapter aux évolutions technologiques, témoigne un ancien collègue. Il avait le goût du travail bien fait et en tant que responsable de service, il était très humain." Chaleureux, jovial, sont les qualificatifs qui reviennent le plus souvent à propos de Daniel: "C’était un pince-sans-rire, pas à une blague près." Aujourd’hui encore au journal, on rit en se souvenant de ce jour où Daniel a piégé un journaliste connu comme étant un pique-assiette: "Il a tartiné des toasts de pâté pour chat et les a mis au frigo, sûr que l’autre allait se jeter dessus.Et de fait, il les a tous mangés…"

Au terme de 45 ans de carrière, il avait pris sa pension en 2010.Hesbignon dans l’âme, Daniel Hôte habitait Waret-la-Chaussée son "champ de betteraves" comme il disait.Passionné d’animaux, il avait une petite ménagerie, dont un nandou cohabitant avec une famille de daims. Daniel séjournait désormais en maison de repos, aux VII Voyes, à Vedrin, où il est décédé à l’âge de 74 ans.Au nom du journal, nous présentons nos sincères condoléances à sa fille Isabelle, employée, au service Prémédia, et à tous ses proches.