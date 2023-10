Carrière de Leffe (Dinant) : deux millions de tonnes transportées par camion, ce serait dingue

L’enjeu est majeur pour les carriers. Ils exploitent le site actuel depuis les années soixante du siècle dernier, la fosse actuellement creusée arrivera à épuisement vers 2028… au moment où l’entreprise espère exploiter 67,6 hectares actuellement en zone agricole (qui lui appartiennent, y compris la ferme qui s’y trouve). Le but: poursuivre l’activité, mais aussi passer de 850 000 tonnes de granulats sorties par an à 2 millions, en sollicitant quand ce sera le moment une autorisation d’exploiter durant 40 ans (dans un premier temps, on reparlera peut-être de 40 ans supplémentaire à l’échéance).

Bande transporteuse ? Pas si simple

Il y a un sacré hic. Avec la production actuelle déjà, le transport de la pierre concassée ne se fait pas sans nuisances, doux euphémisme. Environ 35% sont chargés dans des péniches… mais au départ de Maizeret. Septante kilomètres aller-retour pour rejoindre les quais andennais, parcourus par des poids très lourds (44 tonnes). Ils transitent par Loyers (Dinant) et Spontin (Yvoir) afin de rejoindre la E411. Imaginez ce que cela ferait en plus que doublant la production actuelle. On est actuellement à 10 000 camions par an.

Les responsables d’Holcim s’en rendent compte, ils doivent intégrer à leur demande une solution alternative d’extraire du site la matière extraite. Leur idée: la Meuse est proche de la carrière. Ils proposent de construire une bande transporteuse aboutissant sur la rive droite, entre la station d’épuration de Devant-Bouvignes et les vignes du château de Bon Baron. L’objectif avancé c’est d’évacuer à terme 75% de la production par voie fluviale proche. Sans construire des quais, mais en déversant directement dans des péniches amarrées à des ducs-d’Albe (des poteaux ancrés dans la Meuse).

Il n’y a plus qu’à ? Non, c’est loin d’être gagné. Les demandeurs imaginent a priori une bande transporteuse aérienne. à deux ou trois mètres de hauteur, selon les endroits. Partant de la carrière, sur 750 mètres, elle doit traverser des zones naturelles sensibles et protégées. Puis passer au-dessus de la route reliant Yvoir à Dinant, avant d’aboutir au fleuve quelques centaines de mètres en contrebas. Coût estimé: 6 à 7 millions d’euros.

Il faut encore obtenir l’autorisation. Outre la traversée de pelouses calcaires, rappelons que le paysage de tout ce coin de Haute-Meuse est classé comme exceptionnel. À voir les simulations sur des montages photographiques, l’impact visuel ne serait pas neutre du tout. Des infrastructures industrielles de cette envergure à l’une des entrées de la cité touristique, c’est à tout le moins délicat à envisager. Il y a des années, à la suite d’un recours, il avait fallu modifier les plans de la station d’épuration pour mieux l’intégrer, notamment en prévoyant des toitures végétalisées.

Les demandeurs marchent sur des œufs, ils le savent: sans bande transporteuse, ce sera compliqué et pour l’obtenir, ce ne le sera pas moins.

Vers Houx ? Oulala

Quid d’une solution alternative, parfois évoquée, celle d’un passage des camions par la route de Blocqmont ? Il s’agit de celle située juste à la sortie de la carrière, elle se dirige vers les campagnes (là où se situe le projet d’extension). Parcours boisé qui permet, en bifurquant un carrefour plus loin, de redescendre vers Houx. Un chargement sur péniches là-bas ? On ne supprime pas le problème des camions, mais on le déplace en raccourcissant le trajet et c’est tout, répondent les carriers. La route en question, il faudrait la consolider. Elle est étroite, impossible pour des poids lourds de s’y croiser, il faudrait créer une boucle qui revient par la vallée, l’abbaye et le charreau de Leffe. Mauvaise idée, concluent les responsables de la carrière, qui avaient reçu la presse avant la réunion d’information, in situ. Le moment est également délicat sur le plan de la communication.

Sans bande transporteuse, point de salut ni de perspectives pour des dizaines d’années ? À ce stade, c’est au minimum le sentiment des demandeurs.

Vignoble du Bon Calcaire ?

Une bande transporteuse à côté de son vignoble ? Jeannette Vandersteen s’interroge.

La réunion d’information de mercredi soir, à l’hôtel de ville de Dinant ? Elle s’est terminée par un drink et des zakouski, tendus dès que le public sortait. Les demandeurs n’avaient rien laissé au hasard. Le climat ne leur a pas été défavorable. On n’a pas entendu de remise en cause de leur volonté d’expansion (à part l’intervention outrée d’un exploitant de terres agricoles). Forcément, on a parlé de la bande transporteuse, notamment avec une remarque de la patronne du vignoble de Bon Baron, Jeannette Vandersteen, qui deviendrait voisine de cette infrastructure selon elle en décalage par rapport à son activité et le contexte touristique général. La solution alternative par la route de Blocqmont en direction de Houx a aussi été évoquée. Comme les tirs de mines, vu que la production augmentera. Des propriétaires de maisons proches du trajet de la bande transporteuse s’inquiètent quant à eux de l’effet sur la valeur de leur bien. Quelques remarques de type écologique aussi.

Mais pas de contre-feu nourri à ce stade, ce genre de réunion (très encadrée par un modérateur) n’étant prévu que pour entendre des suggestions et remarques et les compiler afin de nourrir l’étude environnementale. On verra lors de l’enquête publique.

Les demandeurs, eux, arguent d’emblée qu’en déplaçant leur zone d’extraction vers le Nord et les champs, en s’éloignant de la vallée, plutôt que d’avoir les habitations les plus proches à 400 mètres, ce sera à plus d’un kilomètre.

Avec de nouvelles installations techniques plus performantes (déplacées dans la nouvelle zone), ils supprimeront la pause de nuit. Leur projet prévoit également la création d’une zone naturelle de 11 hectares (sur le flanc Ouest de la fosse actuelle, côté fleuve). À suivre… on n’est qu’au tout début du processus, soulignons-le à nouveau.

En chiffres

La carrière de Leffe est exploitée depuis le début des années soixante, ce fut d’abord une entreprise familiale (carrières Aimé Michaux). Aujourd’hui, elle fait partie de la division Granulats de Holcim Belgique, dont le siège administratif se situe à Nivelles… mais le groupe est présent dans 80 pays. En Belgique, on parle d’une vingtaine de sites, de la cimenterie d’Obourg à des carrières comme celle de Leffe, en passant par 8 centrales à béton ou des usines de fabrication de mortiers et autres liants. Les granulats de calcaire, comme ceux produits sur les hauteurs de Dinant, sont une matière première indispensable pour ces divers débouchés, qui comprennent, outre la construction, notamment les travaux routiers.

À Leffe, l’entreprise emploie 18 personnes (sur un total d’environ 900 en Belgique) et estime les emplois indirects à une cinquantaine. Son projet: l’expansion ou plutôt la migration sur 67,6 ha, dont 47,6 ha pour la fosse d’extraction. La bande transporteuse imaginée serait longue de 750 mètres.